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Lanús perdió con Liga de Quito y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Lanús cayó 2-0 en su visita a Ecuador y se despidió de manera prematura de la máxima competencia a nivel clubes del continente.

20 de mayo 2026 · 23:39hs
Lanús jugó en Ecuador ante la Liga.

Lanús jugó en Ecuador ante la Liga.

Lanús padeció el dominio constante de Liga de Quito, fue derrotado 2-0 como visitante y quedó sin chances de clasificar a octavos de final. Leandro Peña Biafore, a los 28 minutos del segundo tiempo y en contra, marcó el primer gol, mientras que Fernando Cornejo, en tiempo de descuento, selló el resultado definitivo. Si bien insistió hasta los minutos finales, con más empuje que otra cosa, el Granate poco pudo hacer de cara al arco rival.

Lo que sigue para Lanús

En la última fecha, Lanús recibirá a los brasileños en La Fortaleza y Always Ready visitará a Liga de Quito. Ambos duelos se disputarán el próximo martes desde las 19 (hora argentina).

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