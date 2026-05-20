Lanús perdió con Liga de Quito y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Lanús cayó 2-0 en su visita a Ecuador y se despidió de manera prematura de la máxima competencia a nivel clubes del continente.

Lanús padeció el dominio constante de Liga de Quito, fue derrotado 2-0 como visitante y quedó sin chances de clasificar a octavos de final. Leandro Peña Biafore, a los 28 minutos del segundo tiempo y en contra, marcó el primer gol, mientras que Fernando Cornejo, en tiempo de descuento, selló el resultado definitivo. Si bien insistió hasta los minutos finales, con más empuje que otra cosa, el Granate poco pudo hacer de cara al arco rival.