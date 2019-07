Palabras y sentimientos que se hacen carne en "Federico y Yo", de Carlos Fernández

En Federico y Yo, el actor Carlos Esteban Fernández brindará un homenaje al poeta Federico García Lorca interpretando textos de distintos momentos de la vida del dramaturgo, haciendo que los espectadores transiten por diferentes emociones a través de su performance. La cita será el domingo 7 de julio a las 20.30, en la sala 1 de la Fundación La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná). Habrá una nueva función el domingo 21.

Es una idea original de Fernández, basada en textos del escritor granadino. Los textos se acomodan en el cuerpo del actor y las emociones fluyen a través de su voz. El clima se completa con música y la atmósfera con luces que inventa un espacio de ensueño.

“No es una obra, es un espectáculo. Es decir poesía y usar el teatro como medio; me considero un lorquiano más y he hecho algunas obras que tienen que ver con su vida y su obra. Me fui enamorando y fanatizando bastante y tenía la necesidad de cerrar este círculo. Hace tiempo que quería hacer un unipersonal a modo de homenaje. Y este fue un buen pretexto para decir algunos textos de él e interpretarlos con mi cuerpo, a través del actor que soy, no es un recital de poesía”, adelantó Fernández a Escenario.

Además de las poesías, el actor leerá un monólogo de la obra teatral Doña Rosita, la soltera. En todos los casos utilizará algún elemento clave para enmarcar al personaje o la situación que quiere encarnar. “No es nada recargado, la estética es muy linda. Incluso aparecen algunos dibujos de él, porque quizás muchos no sepan que él era dibujante. Y la música acompaña, es una selección que hice para ambientar, incluso hay un poema musicalizado de García Lorca”, señaló.

Fernández es un enamorado de García Lorca. Todo comenzó en el año 2000, cuando llegó a sus manos una obra que se llama Federico García viene a nacer, de Rodolfo Braceli, un biógrafo y periodista muy reconocido: “Empecé a leerla y me enganché, era como un sueño llevado a un libro. Y con Gachi Rezzonico, que también me dirige aquí, nos embarcamos en llevarla a escena. Así empecé a investigar sobre él, me compré una colección de sus obras, música de Ana Belén por el centenario de su nacimiento, y muchos me mandaban material. Empecé a dibujar como él, a hablar como él, a escribir como él, a imaginar cómo sentiría él determinadas situaciones”.

Así se despertó un impulso que se volvería irrefrenable para el actor, respirar García Lorca. A tiempo lo convocaron para hacer un radioteatro en LT 14 junto a Inés Ghiggi. Él interpretaba al poeta granadino y ella a la abanderada de los humildes, Eva Perón, en un ficticio encuentro entre ambos escrito por Ester Brafa.

“Federico murió por lo que pensaba y por lo que era, él representaba lo que había que callar y se equivocaron. Porque él sigue cada día más vivo, nace cada día. De hecho, hasta hoy no se sabe dónde está enterrado y en el espectáculo digo ‘no se sabe dónde te sembraron’. Porque cada minuto, en distintos lugares del mundo hay personas leyendo su poesía, interpretando sus obras, o siguiendo uno de sus ideales. Por eso no está muerto”, concluyó

La entrada tiene un valor de 150 pesos y puede reservarse al teléfono celular 3434162857.

Ficha

Dirección: Gachi Rezzonico

Luces: Sergio Fabri

Asistente de producción: Catalina Schmall

Idea y actuación: Carlos Fernández