Talleres Culturales Barriales 2026: comenzaron las actividades y siguen abiertas las inscripciones

Los Talleres Culturales Barriales 2026 ya comenzaron a desarrollarse en distintos puntos de Paraná y mantienen abiertas las inscripciones para quienes deseen sumarse. La propuesta es organizada por la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Cultura, y puede incorporarse de manera directa asistiendo al espacio donde funciona cada taller.

El programa reúne actividades vinculadas al teatro, la danza, los títeres, el circo, la música, la cerámica, la literatura, las artes visuales y distintas expresiones manuales. Las propuestas se distribuyen en Centros Integradores Comunitarios, Salones de Usos Múltiples, comisiones vecinales, bibliotecas, merenderos y organizaciones sociales de los barrios, con el objetivo de ampliar el acceso a la formación y la participación cultural en el territorio.

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Los talleres están destinados a infancias, adolescencias y público general, según cada disciplina, y buscan consolidar espacios de encuentro, creación y aprendizaje en los barrios de la ciudad.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó el inicio de una nueva edición del programa y señaló que los Talleres Culturales Barriales “son una política pública de gestión cultural comunitaria que acerca las disciplinas a cada barrio. Año a año incorporamos nuevas propuestas, y también acompañamos el crecimiento de talleres que ya forman parte de este programa. Eso permite ampliar la participación y llegar a más vecinos y vecinas”.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N° 10.116 y forma parte de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a bienes y prácticas culturales en el territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto con vecinales, instituciones y organizaciones comunitarias.

Entre las propuestas de la semana, los talleres se organizan de lunes a sábado en distintos barrios. Los lunes hay teatro en el CIC Humito; danzas urbanas en barrio Las Rosas; danza en barrio San Martín; artes visuales en Anacleto Medina; cerámica en Los Arenales y en la zona de las Américas; y teatro en Villa Sarmiento. Los martes se desarrollan costura creativa en Nueva Ciudad; artes visuales en Macarone; y expresión corporal en Los Gobernadores.

Los miércoles incluyen artes visuales en Anacleto Medina; artes plásticas y grabado en Mariano Moreno; artes visuales en El Morro; mural colectivo en Rocamora; humor gráfico e historieta en San Jorge; confección de juguetes populares en CIC Este; y teatro y movimiento en Jardines del Sur. Los jueves hay arte y muralismo en Nueva Esperanza; murga, circo y teatro en La Floresta; batucada en Mosconi; teatro y batucada en Toma Nueva; y percusión en barrio El Sol.

Los viernes se suman circo en barrio Güiraldes y percusión en Los Berros, mientras que los sábados se dictan talleres de ritmos y exploración corporal en barrio Balbi, teatro en Bajada Grande y percusión en barrio Padre Kolbe.