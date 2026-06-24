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La Paz recibe el 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

La ciudad de La Paz será sede del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales, una propuesta que reunirá durante tres jornadas a artistas, estudiantes, gestores culturales y público en general

24 de junio 2026 · 17:51hs
La Paz recibe el 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

La ciudad de La Paz será sede del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales, una propuesta que reunirá durante tres jornadas a artistas, estudiantes, gestores culturales y público en general en torno a exposiciones, capacitaciones, espacios de intercambio y actividades participativas.

La Paz abre sus espacios culturales al arte entrerriano

La programación se desarrollará entre el 26 y el 28 de junio con entrada libre y gratuita. La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a la Municipalidad de La Paz y busca fortalecer el vínculo entre los trabajadores de las artes visuales de la provincia y la comunidad.

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El encuentro comenzará el viernes con el acto de apertura en la Biblioteca Popular, previsto para las 19.30. Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos a los participantes. Más tarde, a las 20, en el Museo Municipal de Bellas Artes quedará inaugurada la muestra Donde se cruza el territorio. Territorio I. La jornada continuará a las 21.30 en Espacio La Juana con la apertura de la exposición Origen, integrada por obras de Aurora Sueldo, Andrés Gómez y Pupe González.

El sábado la actividad se concentrará en distintos espacios culturales de la ciudad. A las 19 se inaugurará en Remansos la muestra Donde se cruza el territorio. Territorio II. Luego, desde las 21.30, el Centro Cultural Cabayú Cuatiá realizará una cena cultural con modalidad de casa abierta y micrófono abierto. Allí también podrán recorrerse propuestas de instalación digital y videoarte, además de los diálogos entre las obras ¿También le pasará al Río?, de Saga SG Barros, y Ocasión especial, de Rocío Wustten.

El cierre llegará el domingo desde las 15 en el Parque Berón de Astrada con un festival al aire libre que reunirá actividades simultáneas para todas las edades. Los artistas compartirán procesos de trabajo en vivo y el público podrá sumarse llevando sus propios materiales para dibujar, pintar o participar de una obra colectiva.

La programación incluirá además música, puestos gastronómicos, talleres e Islas de Arte. Entre las propuestas seleccionadas figuran Caos creativo, pintar sin reglas, coordinado por Mailin Echevarría Romero; El color como territorio, a cargo de estudiantes del Profesorado de Artes Visuales del ISFD Dr. Luis Arienti; y talleres culturales municipales vinculados a la cerámica, el telar artístico, el trabajo con palma, el arte infantil y otras expresiones.

Durante los tres días también se desarrollarán capacitaciones y espacios de diálogo orientados a reflexionar sobre el presente de las artes visuales en Entre Ríos. La programación completa y los enlaces de inscripción para las actividades con cupos limitados pueden consultarse en las redes sociales de Cultura Entre Ríos.

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La Paz Encuentro Entrerriano de Artes Visuales Entre Ríos
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