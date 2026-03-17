Pablo Romero: "Vamos a hacer un show de más de dos horas"

Árbol regresa a Paraná después dos décadas para reencontrarse con su público y en exclusiva, UNO conversó con Pablo Romero, cantante del grupo

La banda de rock Árbol regresará a Paraná después de más de dos décadas para reencontrarse con su público. El grupo celebrará sus 30 años de trayectoria con un recital previsto para el domingo 5 de abril, a las 20, en la Sala Mayo. La presentación forma parte de una gira que recorre distintos puntos de Argentina y también llega a países como Chile, México, Paraguay, Uruguay y España, en un recorrido que repasa tres décadas de canciones y escenarios.

En diálogo exclusivo con UNO , el cantante de la banda, Pablo Romero, contó que el show será una celebración amplia del repertorio del grupo y adelantó que el público podrá escuchar tanto los clásicos como temas que hace muchos años no forman parte del setlist.

“Vamos a hacer una lista larga, de más de dos horas, donde vamos a recorrer toda nuestra discografía. Van a estar nuestros clásicos, pero también canciones que hace mucho tiempo no tocamos y que volvimos a sacar del arcón”, explicó. Entre los temas que suelen aparecer en los recitales de la banda figuran Trenes, camiones y tractores, Pequeños Sueños, La Nena Monstruo y El Fantasma, canciones que con el paso del tiempo se transformaron en parte del cancionero del rock argentino.

El reencuentro

La última vez que Árbol tocó en Paraná fue hace más de dos décadas. Por eso, el regreso tiene un significado especial para el grupo.

“Es un reencuentro muy grande con el público después de 20 años. Y no solamente con la gente de Paraná, sino también con la de toda la región”, señaló Romero.

El cantante también remarcó que el paso del tiempo genera una situación particular: muchas de las personas que asistirán al recital verán a la banda en vivo por primera vez. “Hay chicos que nacieron después de que nosotros vinimos la última vez, gente que nunca nos vio en vivo y otros que se van a reencontrar con nuestras canciones. Eso lo vuelve muy emocionante”, afirmó.

A lo largo de tres décadas, Árbol consolidó una identidad propia dentro del rock alternativo argentino. La banda comenzó su camino en 1994 en Haedo, en el oeste del Gran Buenos Aires, y editó de manera independiente su primer disco, Jardín Frenético.

Poco tiempo después, el productor Gustavo Santaolalla los convocó para sumarse al sello Surco, lo que marcó el inicio de una etapa que incluiría discos como Chapusong’s, Guau!, Hormigas y No me etiquetes. Para Romero, uno de los aspectos más significativos de la trayectoria del grupo es comprobar cómo algunas canciones trascendieron el paso del tiempo y se transformaron en clásicos.

“Poder tener canciones que forman parte del inconsciente colectivo de tanta gente es algo muy importante para una banda. Que el público las cante y las sienta propias es algo que nos da mucha felicidad”, expresó. En ese sentido, el cantante sostuvo que los temas adquieren otra dimensión cuando se interpretan en vivo. “Cuando empieza a sonar una canción como El Fantasma, ya no es solo una canción que toca la banda. Es algo que atraviesa a todos, a nosotros y a la gente”, explicó. A lo largo de su historia, Árbol atravesó distintas etapas, cambios y transformaciones. Sin embargo, Romero asegura que hay un elemento fundamental que permitió mantener el proyecto en el tiempo.

“La clave fue siempre la comunicación. Poder hablar, entenderse, apoyarse con las virtudes y también con los defectos de cada uno”, señaló.

Según el músico, la dinámica de una banda no es muy diferente a la de cualquier grupo humano. “Como en cualquier relación, hay momentos buenos y momentos difíciles. Lo importante es poder atravesarlos y seguir adelante”, explicó.

Lo que viene

Mientras la gira aniversario continúa recorriendo distintos escenarios, la banda ya trabaja en nuevas canciones y proyectos. “Estamos preparando material nuevo, cosas que nunca habíamos abordado desde lo sonoro. Se viene una etapa distinta para el grupo”, adelantó Pablo Romero. El cantante también dejó un mensaje claro sobre el futuro de Árbol: “Hay Árbol para rato. Queremos seguir girando, seguir tocando y seguir haciendo música”. En ese camino, la banda busca abrir una nueva etapa creativa sin perder la identidad que la acompañó durante tres décadas. La idea, según Romero, es seguir ampliando el repertorio y explorar nuevos sonidos que acompañen el crecimiento del grupo.

Las entradas en Paraná se encuentran a la venta a través de gradatickets.com y en Flamingo Bar, con la posibilidad de abonarlas en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.