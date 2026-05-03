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Entre Ríos: domingo sin lluvias, soleado y con mucho frío

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un domingo con bajas temperaturas y amplitud térmica para Entre Ríos. No se prevén lluvias

3 de mayo 2026 · 11:17hs
Entre Ríos: domingo sin lluvias

Foto UNO/ Liliana Bonarrigo

Entre Ríos: domingo sin lluvias, soleado y con mucho frío

Con temperaturas frías en las primeras horas y condiciones estables durante toda la jornada, el domingo se presenta sin lluvias en Entre Ríos. El cielo estará mayormente despejado por la mañana y algo nublado hacia la tarde y noche, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada muestra un patrón similar en toda la provincia, con buen tiempo y amplitud térmica. No se esperan precipitaciones en ninguna de las zonas y los vientos serán leves a moderados del sector este y noreste, rotando al norte hacia la noche.

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Por zonas

*En el centro y costa del Paraná, se prevé cielo despejado durante la madrugada y la mañana, con algo de nubosidad hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y los 20°C durante la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 kilómetro por hora, predominando del este y noreste, y rotando al norte hacia el final del día.

*En el norte y costa del río Uruguay, las condiciones serán muy similares: cielo despejado en las primeras horas y algo nublado hacia la tarde y noche. La mínima se ubicará en torno a los 6°C y la máxima alcanzará los 20°C. El viento se mantendrá entre 7 y 22 kilómetro por hora, inicialmente del sudeste y luego del noreste y norte.

*En el sur provincial, el día comenzará con presencia de neblina durante la madrugada, mejorando rápidamente a cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado el resto de la jornada. Se esperan temperaturas más bajas, con una mínima de 3°C y una máxima de 18°C. El viento será leve por la mañana (7 a 12 kilómetro por hora) y aumentará por la tarde (hasta 22 km/h), con predominio del sudeste, noreste y luego norte.

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Entre Ríos: domingo sin lluvias, soleado y con mucho frío

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