Noelia Marzol: "Nos interesa llegar a públicos nuevos en cada ciudad"

La obra Bloody Tango, protagonizada por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, se presentará en Paraná el sábado 30 de mayo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero

La obra Bloody Tango, protagonizada por Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, se presentará en Paraná el sábado 30 de mayo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. La función se enmarca en la gira nacional 2026, luego de una temporada en Mar del Plata donde el espectáculo fue distinguido con el premio Estrella de Mar a mejor compañía de danza. Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de Ticketway.

La propuesta reúne a un elenco de 12 artistas en escena y plantea un cruce de lenguajes que toman al tango como punto de partida para expandirse hacia otros registros. La obra incorpora danza clásica, contemporánea y acrobacia, en una estructura coreográfica que busca sostener dinamismo y diversidad. “Es un espectáculo de danza más que de tango, porque conviven distintos estilos. La musicalidad sí está atravesada por el tango, pero lo que proponemos es una experiencia más amplia”, explicó Marzol en diálogo con UNO .

El proyecto se construye a partir de una relectura del género, con una puesta que incluye escenografía virtual, un diseño de vestuario actualizado y una narrativa que se apoya en la intensidad física de los intérpretes. La propuesta apunta tanto al público que ya tiene un vínculo con el tango como a quienes no lo frecuentan. “La idea fue generar una alternativa que también convoque a las generaciones más jóvenes, que a veces sienten al tango como algo lejano”, indicó la artista.

En ese sentido, la obra se inscribe dentro de una línea de producciones que buscan ampliar el alcance del género, sin perder su identidad. La música en vivo, uno de los ejes del espectáculo, funciona como sostén de la escena y refuerza el vínculo con la tradición, mientras que la coreografía introduce elementos contemporáneos que modifican la lectura habitual del tango.

Gran apuesta

La compañía mantiene en gira el mismo formato con el que se presenta en Buenos Aires. El elenco viaja con todos sus integrantes y con el equipo técnico completo, lo que implica una logística de gran escala. “Sabemos que asistir al teatro implica una decisión importante. Por eso sostenemos la puesta tal como fue concebida, con todos los recursos”, señaló Marzol. La producción incluye traslados de vestuario, escenografía y equipamiento técnico, con el objetivo de garantizar la calidad en cada función.

La gira nacional comenzó en 2025 y recorre distintas ciudades del país, con funciones en teatros que, según destacó la artista, mantienen una relación activa con sus comunidades. “Hay muchos espacios en el interior que están cuidados, que tienen historia y un público que acompaña. Es importante que estas propuestas también lleguen a esos lugares”, afirmó.

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En ese recorrido, la compañía sostiene un vínculo directo con el público, que se convierte en un factor central para la continuidad del espectáculo. “El teatro se sostiene por quienes eligen ir. Hay una mística en esa salida que es distinta a otras experiencias culturales”, expresó.

La llegada a Paraná marcará el primer encuentro de Bloody Tango con el público local. Desde la producción anticiparon una función con una estructura que alterna momentos de alta exigencia física con pasajes más narrativos, en una puesta que prioriza la precisión y el trabajo colectivo. La presencia de figuras reconocidas se combina con un ensamble que sostiene el desarrollo escénico en cada cuadro.

El reconocimiento obtenido en la última temporada de verano se suma a un recorrido que incluye funciones en calle Corrientes y una continuidad de presentaciones que consolidaron al espectáculo dentro del circuito nacional. La escala de la producción y la decisión de sostener el formato original en cada ciudad forman parte de una estrategia que busca ofrecer la misma experiencia en cada destino.

De cara a la función en Paraná, la expectativa se centra en el intercambio con un público nuevo para la compañía. “Para nosotros también es una oportunidad de encontrarnos con espectadores que todavía no nos vieron. Esa primera vez tiene algo especial”, concluyó Marzol.