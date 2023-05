PABLO MILLÁN. Regresa con la obra "La Risa Color de Rosa"

La Risa Color de Rosa

"La Risa Color de Rosa" es el espectáculo que hicimos en el verano, un homenaje al color rosa, maravilloso, que define un montón de cosas. A demás, luego de todo lo que vivimos (pandemia), necesitamos que la risa sea color de rosa", indicó el transformista sobre el espectáculo. Se trata de cuadros de humor, sketches, monólogos, diálogos y música que tiene una hora y media de duración y "es un cocktail de humor, baile y diversión". Por otro lado, Millán anticipó: "No quiero spoilear la obra, pero tiene que ver con lo que el color rosa significa para mi vida". El espectáculo teatral se presentó el 29 de diciembre de 2022 y la temporada duró hasta el 4 de marzo del 2023, pero por primera vez estará en Paraná con el mismo elenco: Pablo Millán es autor y director; La dragqueen paranaense Reina Heels; los bailarines Poshi Figueroa (también coreógrafo), Elías Gabriel, Eliana y Giuliana, y el vestuario lo realizan Reina y Pablo Millán. Las entradas populares tienen un costo de $2.500 y están en venta a través de Platea Vip o en la Boletería del Teatro: lunes a viernes de 8.00 a 12.00 y de 18.00 a 20.00

Sobre Pablo Millán

"Empecé el 23 de mayo de 1987, voy a cumplir 36 años desde que comencé. Comencé en un Café Concert en Santa Fe capital para recaudar fondos y así poder hacer una segunda parte de una comedia infantil que había escrito y dirigido, porque, como todo artista independiente, necesitábamos guita para armar todo", introdujo Millán sobre su trayectoria aunque resaltó que no mira hacia atrás ni siquiera para tomar impulso. "Empecé casi de casualidad en el transformismo y, con respecto a los prejuicios, creo que para un montón de gente yo seguiré siendo eternamente un tipo vestido de mujer. Lo importante es que entiendan que nuestro trabajo pasa arriba del escenario. A esta altura, los prejuicios no me preocupan ni me ocupan". Aunque resaltó que poder cambiar ese pensamiento es una batalla vencida y una utopía.

Con respecto a sus trabajos, indicó que hizo más de 30 temporadas en lugares como Carlos Paz, Camboriú (Brasil), Villa Gesell, Mar del Plata, en sus 36 años de trayectoria y pudo compartir escenario con personalidades como Carmen Barbieri, Gladis Florimonti, Florencia de la V, Lizy Tagliani y más de miles artistas paranaenses y santafesinos. Aunque vivió en distintos lugares, Pablo se considera un "paranaense naturalizado" ya que comenzó con presentaciones esporádicas y lleva 21 años viviendo en la capital entrerriana: "Me gusta la fidelidad que la gente tiene para conmigo, me gusta que cuando la gente me quiere, te defiende. Me gusta que me cuiden porque esto de ser un poco conocido te protege, la gente te protege. He podido hacer mi laburo con libertad, he sido libre en Paraná. Cumplí la mayor cantidad de mis sueños, que nunca me hubiese imaginado". Finalmente, reflexionó sobre su carrera y expresó que lo que más le gusta es poder divertir a la gente: "Valoro más la risa que el aplauso, para mi, es el mejor pago hacia un artista".