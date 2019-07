Pablo Millán celebra sus 32 años de humor con un show que apuesta al talento local

Pablo Millán vuelve al Teatro Municipal 3 de Febrero con una propuesta renovada. Mañana, a las 20, presentará Pablo Millán Está Re-Vista, un show cómico-musical apto para toda la familia, festejando 32 años con el humor.

Se trata de un espectáculo que ha presentado en varias oportunidades, pero esta vez con nuevos cuadros y la participación de Maxi Alarcón, Reina Heels, Edgardo Zamora y un elenco de bailarines. Como siempre, la propuesta reúne sketches, monólogos, cuadros musicales, un lujoso vestuario y, como anticipa el título, mucho humor.

“Es el festejo de estos 32 años de humor. Es Pablo Millán Está Re-Vista, un espectáculo que hace años presento pero siempre distinto, con cambio de elencos, renovando la propuesta. Es un show cómico-musical pero al que le he cambiado el ritmo, esta vez hay más cuadros y son más cortos porque somos muchos los que estamos en escena”, dijo el artista a Escenario.

Esta vez lo acompañan Maxi Alarcón, un actor transformista y humorista de Santa Fe con quien trabajó durante la temporada de verano; Reina Heels, una drag queen de Paraná que estuvo participando en el Fashion Week de Buenos Aires invitada por Gerardo Casas, cuyos diseños y creaciones también están presentes en este espectáculo de Millán. Asimismo, lo acompañan los bailarines Ignacio Figueroa –quien además coreografió el espectáculo–, Uki Retamar, Elías Orsini y Mariano Ledesma. Como actor invitado, el paranaense Edgardo Zamora, reconocido bailarín y productor; y en el cierre el grupo de música tropical Koda.

El humorista se destaca por su generosidad con los demás artistas de la ciudad, brindándoles espacio en sus espectáculos: “Si bien barajé traer alguna figura de Buenos Aires, decidí apostar por el talento que tenemos acá, para dar lugar a los artistas locales y poder poner una entrada a precios populares, para que sea una opción para la gente en este fin de semana largo. Además me gusta ayudar desde mi lugar a que se conozca a nuestros artistas; por ejemplo, el grupo Koda es una formación que tiene poco más de un año; Edgardo Zamora es uno de los artistas que, a mi parecer, más ha crecido en la ciudad y se dedica más o menos al mismo género que yo; y ni hablar de Reina Heels que crece a pasos agigantados. Creo que reunirme con todos ellos es lo que da el broche de oro al espectáculo y abre un abanico de posibilidades, porque la gente que quizás no se ría con mi humor, sí puede reírse con el de los demás artistas, todos acá van a hacer pasos de comedia, hasta los baieslarines y los músicos”.

Santafesino por nacimiento, paranaense por adopción, Millán tiene una larga trayectoria que se inició en los años 80. Estudió en el Instituto Provincial de Arte Teatro, fue actor, director teatral y de títeres. Enfocado en los espectáculos para niños, al transformismo lo descubrió por medio de un amigo.

Siendo uno de los pioneros del café concert en la capital entrerriana, Millán remarca que su objetivo es que la gente encuentre novedoso cada uno de sus espectáculos, más allá de los despampanantes vestuarios y las elaboradas coreografías que ya se han convertido en su sello. Por eso, sus presentaciones en el coliseo mayor de Paraná son un acontecimiento ansiado por su público.

“Hay un verso de Amado Nervo que dice ‘Vida nada te debo; vida estamos en paz’. La verdad es que he hecho de todo, me han pasado cosas realmente maravillosas. Me ha ido muy bien, no me puedo quejar. Ya hace 18 años que vivo en Paraná y he compartido momentos terribles y maravillosos con el público. Y cada show es una posibilidad de paréntesis que le doy al público, dos horas de divertirnos, de pasarla bien, olvidarnos de los problemas y no mirar el celular, vivir el momento e intercambiar con los artistas de carne y hueso. Me parece que es la mejor manera de retribuirle a la gente el amor y el afecto que me han dado todo este tiempo”, concluyó.

Entradas

