Orgullo local: una película rodada en Concordia llegó a una gran plataforma.

Filmada en Concordia, "La sombra del gallo" ya está disponible en Flow. El debut de Herzog aborda el machismo y la trata en un drama policial intenso.

"La sombra del gallo" es una película escrita y dirigida por el cineasta concordiense Nicolás Herzog , sobre un guion propio coescrito junto a Gabriel Bobillo. El filme fue estrenado el viernes 12 de marzo de 2020 y cuenta con las actuaciones protagónicas de Lautaro Delgado, Claudio Rissi, Rita Pauls y Alián Devetac.

Se trata del primer largometraje de ficción de Herzog, quien anteriormente había trabajado en otros formatos audiovisuales. El rodaje se realizó en escenarios del departamento Concordia y la ciudad de Buenos Aires, y aborda temáticas complejas como el machismo y la trata de personas, a partir de una historia con tintes policiales y sociales.

Cine entrerriano en Flow: "La sombra del gallo", rodada en Concordia

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Sombra Del Gallo (@lasombradelgallo)

La trama gira en torno a Román Maidana, un ex policía que, tras pasar ocho años en prisión, obtiene la libertad transitoria tras la muerte de su padre, un ex comisario de la Policía Federal. Maidana regresa entonces a su pueblo natal, un lugar sacudido por la reciente desaparición de una adolescente. El protagonista se ve arrastrado nuevamente a un entorno oscuro, donde deberá enfrentarse no solo a su pasado, sino también a las redes de violencia que aún persisten en la comunidad.

La música original del filme estuvo a cargo del artista concordiense Matías Sorokin. Además del reparto principal, la película contó con la participación de varios talentos locales, como Diego Detona, María Irigaray, César Dobler e Ignacio Nacho Iriarte.

Disponibilidad en Flow

Debido al inicio de la pandemia, la proyección en salas de "La sombra del gallo" se vio interrumpida poco después de su estreno. Sin embargo, el director Nicolás Herzog anunció a través de sus redes sociales que la película ya se encuentra disponible en la plataforma on demand Flow, ampliando así su alcance a un público más amplio y adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual.

Flow ofrece a los usuarios una experiencia flexible, permitiendo ver contenido desde el inicio, pausar en vivo, grabar en la nube, retomar en distintos dispositivos y crear múltiples perfiles, entre otras funcionalidades. De esta manera, "La sombra del gallo" encuentra un nuevo espacio de difusión en el entorno digital.