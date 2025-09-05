Uno Entre Rios | Show | El Conjuro

Se estrenó en todos los cines El Conjuro 4: Últimos ritos

El Conjuro 4 fue una de las películas más esperadas del año. En el centro de la trama se encuentra un misterioso espejo maldito cuyo poder se desató de nuevo.

5 de septiembre 2025 · 13:06hs
El Conjuro 4: Últimos Ritos, dirigida por Michael Chaves, culmina una saga que ha redefinido el terror cinematográfico en la última década. La película comienza con un flashback de los años 60. La constante tensión psicológica y un agudo sentido de anticipación mantienen al espectador en vilo.

Los personajes principales, Ed y Lorraine Warren, interpretados de forma magistral por Vera Farmiga y Patrick Wilson, se enfrentan esta vez a un mal del pasado que provocará consecuencias aterradoras. En el centro de la trama se encuentra un misterioso espejo maldito cuyo poder se ha desatado de nuevo, generando una serie de eventos sobrenaturales que los Warren intentarán controlar por última vez.

LEER MÁS: La magia del cine en familia y con amigos: las salas en Paraná

Los orígenes del espejo

La película comienza con un flashback de los años 60, en el que Lorraine Warren, embarazada de su hija Judy, se encuentra con un inquietante espejo durante una investigación. Este objeto maldito no solo desafiará a la pareja a nivel profesional, sino que también tendrá efectos inesperados en su vida personal. Al avanzar a 1986, el desgaste físico y emocional de los Warren es evidente, y se adentran en un horror tan profundo como el que intentan resolver.

Drama familiar y terror sobrenatural

La constante tensión psicológica y un agudo sentido de anticipación mantienen al espectador en vilo mientras los Warren navegan entre visiones perturbadoras y revelaciones personales devastadoras. Los dilemas emocionales dentro de la familia forman una trama compleja llena de giros inesperados, donde las decisiones tomadas en el pasado regresan en busca de redención o condena.

Referencias culturales y el futuro de la franquicia

Chaves y su equipo rinden homenaje a clásicos del género como El exorcista y Poltergeist, innovando dentro de una estructura narrativa ya conocida. Mientras los fans se preguntan sobre el futuro de la franquicia, Richard Brener de New Line Cinema sugiere una potencial "fase 2", que expandiría este universo hacia nuevas direcciones y, posiblemente, incluiría nuevos personajes. Mientras tanto, El conjuro 4 cierra un capítulo, dejando la puerta abierta a quizás aún más horrores paranormales en la pantalla grande.

