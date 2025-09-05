Uno Entre Rios | La Provincia | Jorge Soto

Jorge Soto debió abandonar su travesía por Entre Ríos debido a un fuerte golpe

El ciclista Jorge Soto debió abandonar la travesía por Entre Ríos por una caída y el fuerte dolor que sufre por el impacto contra un guardarraíl.

5 de septiembre 2025 · 18:07hs
El ciclista Jorge Soto debió abandonar la travesía por Entre Ríos. Una caída, y el fuerte dolor que sufre por el impacto contra un guardarraíl, lo obligaron a tomar la decisión. Se encuentra bien, asistido por su familia, pero decidió suspender el desafío que había encarado. Se confirmó que sufrió triple fractura de costillas.

Soto emprendió el martes su desafío de recorrer 1.600 kilómetros por Entre Ríos. Había recorrido algo más de 430 km en cuatro días y desarrollaba una de las etapas que lo depositaria en el sur entrerriano.

El accidente que sufrió Jorge Soto

Según relató el propio deportista, un camión lo desestabilizó por el efecto de empuje y lo arrojó contra el guardarrail, provocándole una caída con un fuerte golpe en las costillas. “Pasando Ceibas, ya sobre la ruta 14, un camión por el efecto de empuje me tiró contra el guardarrail, me caí y me pegué fuerte en las costillas. Así que nada, avisarle que se suspendió la travesía, lamentablemente, con todo el dolor del alma”, expresó Soto a Estación Plus Crespo.

El ciclista destacó que tuvo la fortuna de ser auxiliado de inmediato por un automovilista que presenció el hecho: “Yo pensaba que era el camionero que me tiró contra el guardarrail, pero resulta que atrás venía un hombre en un auto y me vio caer. Paró y me contó que dos camiones se venían pasando, ambos provocaron un muy fuerte efecto empuje, y como en esa parte de la ruta no hay banquina asfaltada, salí hacia un costado y no tuve manera de esquivar un pozo”.

Soto explicó que tras la caída logró subirse nuevamente a la bicicleta y pedalear unos metros, pero decidió interrumpir definitivamente el desafío por las dolencias sufridas. “Me caí, choqué el guardarrail y me pegué bastante fuerte. Seguí marchando un kilómetro y algo, pero dije ‘no, hasta acá llegué’. La puedo contar, así que contento igual”, señaló.

La asistencia de su familia

El ciclista cuenta con la asistencia de su esposa Alicia y de su hijo Esteban, quienes se encontraban en la zona, ya que decidieron llegar por sorpresa a acompañarlo hoy en su trayecto. Los familiares se encontraban en Villa Paranacito, y rápidamente se dirigieron a asistirlo tras el accidente. Alrededor de las 16.30 de este viernes el mismo Soto confirmó que sufrió triple fractura de costillas.

El ciclista realizaba este viernes la cuarta etapa del recorrido que comprendía 126 Km entre Gualeguay, Ceibas, Ibicuy.

Soto calificó lo ocurrido como “una desgracia con muchísima suerte” y confirmó que, por el momento, la travesía en bicicleta por Entre Ríos queda suspendida.

