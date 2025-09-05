Independiente vs. Conmebol: exige retirar sus trofeos y objetos históricos del museo.

Independiente exigió a Conmebol que retire del museo oficial todos los objetos históricos que el club aportó, tras su polémica descalificación.

Durante la tarde del jueves, la Conmebol difundió la resolución de su Comisión Disciplinaria respecto a los incidentes ocurridos en la serie de octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile : el organismo decidió descalificar al conjunto de Avellaneda de la Copa Sudamericana e imponerle al equipo chileno una sanción económica y la restricción de público en sus próximos encuentros internacionales.

La decisión generó una profunda indignación en el Club Atlético Independiente, que manifestó reiteradamente que los disturbios comenzaron con la conducta violenta de los hinchas visitantes, quienes (según su versión) pasaron horas arrojando proyectiles y provocando destrozos en el estadio Libertadores de América. Desde el club sostienen que fue esta situación la que derivó en la suspensión del encuentro, previa a la repudiable reacción de un grupo de barras locales en la tribuna visitante.

Contundente descargo de Independiente: exige a Conmebol retirar su legado del museo

Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. pic.twitter.com/CG4WMGM6mZ — C. A. Independiente (@Independiente) September 5, 2025

En ese contexto, la institución difundió un fuerte comunicado a través de sus redes sociales, en el que hizo público el reclamo formal dirigido al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez: "Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó este viernes al Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez", informaron desde las plataformas oficiales al compartir el texto completo de la carta.

En la misiva, firmada por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, la dirigencia de Independiente calificó de "nefasto" el precedente que deja el fallo y realizó un pedido simbólicamente cargado: "Exigimos que se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol. No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles", señalaron con dureza.

El club sostuvo también que "la decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto", y argumentó: "Un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como ‘premio’ la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final".

En esa misma línea, desde el Rojo denunciaron el mensaje que se transmite a toda la región con este tipo de decisiones: "El fallo envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya".

Y sumaron una crítica directa a la utilización simbólica de la rica historia del club por parte del organismo: "Resulta inaceptable, entonces, que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente (con nuestros títulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al Museo de la Conmebol) para seguir legitimando una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano".

Cabe recordar que Independiente es el máximo ganador de Copas Libertadores, con 7 títulos, y uno de los cinco clubes más laureados en la historia de la Sudamericana (2), junto con Boca Juniors, Liga de Quito, Athletico Paranaense e Independiente del Valle.

A pesar del fallo, el club argentino insistió en la necesidad de completar el partido suspendido el miércoles 20 de agosto, pero la Conmebol resolvió lo contrario: Independiente fue descalificado y la Universidad de Chile avanzará a cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Alianza Lima de Perú.

"Los partidos deben definirse dentro del campo de juego y nunca bajo la presión de quienes intentan torcer la historia a los golpes", sentenciaron desde la entidad argentina.