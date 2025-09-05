Uno Entre Rios | Policiales | Villaguay

Villaguay: acusado de abuso sexual fue declarado no culpable

El proceso, que se llevó a cabo a cabo a puertas cerradas, en el Centro de Convenciones de Villaguay, por tratarse de una causa de abuso

5 de septiembre 2025 · 13:03hs
Un jurado popular de Villaguay declaró no culpable a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. La resolución fue adoptada ayer luego de 3 días de deliberaciones que se realizaron en el Centro de Convenciones "Papa Francisco", de esa ciudad.

El proceso, que se llevó a cabo a cabo a puertas cerradas por tratarse de una causa de abuso, estuvo dirigido por la jueza Melisa Ríos.

El Ministerio Pupilar fue representado por María Victoria Federik y la querella por la abogada María Laura Barbar.

Al tratarse de un casa de acción privada no hubo acción del Ministerio Público Fiscal. La defensa del hombre declarado no culpable estuvo a cargo de los abogados Guillermo Vidal y Rubén Pagliotto.

Villaguay Centro Papa Francisco

Veredicto absolutorio

El artículo 89 del Ley de Juicio por Jurados que rige en la provincia indica que el veredicto de no culpabilidad del jurado será obligatorio para el juez director y hará cosa juzgada material, concluyendo definitiva e irrevocablemente el procedimiento y la persecución penal en contra del acusado.

Contra el veredicto de no culpabilidad y la sentencia absolutoria correspondiente no se admite recurso alguno, salvo que el acusador demuestre fehacientemente que el veredicto de no culpabilidad fue producto del soborno, o de los delitos de coacción agravados, o secuestros extorsivos u otras graves intimidaciones que ejercieron una coacción sobre el o los jurados, que hubiesen determinado el veredicto absolutorio. Tampoco se admitirá recurso alguno contra la sentencia absolutoria dictada por el juez ante un jurado estancado.

