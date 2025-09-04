En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

El boleto gratuito en Concordia estará contemplado para estudiantes primarios y secundarios. Hubo un aumento en la tarifa plana y ahora pasó a 1.400 pesos.

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó una nueva ordenanza que establece la gratuidad del boleto en el transporte urbano de pasajeros para estudiantes de nivel primario y secundario. La medida, constituye un paso fundamental para garantizar el acceso a la educación y aliviar el presupuesto de miles de familias concordienses.

La ordenanza surge de un convenio entre la Municipalidad y la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, y se enmarca en un nuevo esquema tarifario que asegura el sostenimiento económico y financiero del servicio donde se pasa a subsidiar la demanda.

Además, se mantiene el esquema de descuentos para otros sectores: personas con discapacidad continuarán viajando gratis, estudiantes universitarios descuento del 70%, docentes del Consejo General de Educación descuento del 50%.

El aumento del boleto en Concordia

De esta manera, Concordia se convierte en el primer municipio en adherir a la medida para beneficiar a los alumnos de primaria y secundaria quienes podrán acceder hasta cuatro boletos gratis por día. Y si bien el boleto plano pasa de 1.000 a 1.400 pesos se logró establecer un boleto con atributo local denominado “Boleto Concordiense”, con un 30% de reducción para todos los residentes de la ciudad que lo tramiten quedando más barato a un costo de 980 pesos.

Asimismo, el cuadro contempla actualizaciones semestrales para las empresas de transporte en función de la variación de salarios, combustible y neumáticos, lo que permitirá preservar la calidad del transporte público sin afectar a los sectores más vulnerables. Para acceder a los descuentos, los beneficiarios deberán acercarse a la Dirección de Tránsito y transporte para inscribirse

“Fueron varios meses de un trabajo en conjunto con las Cámaras empresariales de Transporte locales, la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de Concordia para lograr este nuevo esquema que subsidia la demanda y que marca un hito, por primera vez los chicos van a poder viajar gratis para ir a estudiar”, señaló el Secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio.