Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

El boleto gratuito en Concordia estará contemplado para estudiantes primarios y secundarios. Hubo un aumento en la tarifa plana y ahora pasó a 1.400 pesos.

4 de septiembre 2025 · 17:30hs
La medida contempla hasta cuatro boletos gratis por día para estudiantes primarios y secundarios.

La medida contempla hasta cuatro boletos gratis por día para estudiantes primarios y secundarios.

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó una nueva ordenanza que establece la gratuidad del boleto en el transporte urbano de pasajeros para estudiantes de nivel primario y secundario. La medida, constituye un paso fundamental para garantizar el acceso a la educación y aliviar el presupuesto de miles de familias concordienses.

Colectivo Concordia.jpg
Aument&oacute; el boleto en Concordia.

Aumentó el boleto en Concordia.

La ordenanza surge de un convenio entre la Municipalidad y la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos, y se enmarca en un nuevo esquema tarifario que asegura el sostenimiento económico y financiero del servicio donde se pasa a subsidiar la demanda.

echan a un funcionario de concordia que fue allanado y detenido

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

La Escuela Secundaria N°31 Benito Juárez de Concordia celebra 25 años

La Escuela Secundaria N°31 "Benito Juárez" de Concordia celebra 25 años

Además, se mantiene el esquema de descuentos para otros sectores: personas con discapacidad continuarán viajando gratis, estudiantes universitarios descuento del 70%, docentes del Consejo General de Educación descuento del 50%.

El aumento del boleto en Concordia

De esta manera, Concordia se convierte en el primer municipio en adherir a la medida para beneficiar a los alumnos de primaria y secundaria quienes podrán acceder hasta cuatro boletos gratis por día. Y si bien el boleto plano pasa de 1.000 a 1.400 pesos se logró establecer un boleto con atributo local denominado “Boleto Concordiense”, con un 30% de reducción para todos los residentes de la ciudad que lo tramiten quedando más barato a un costo de 980 pesos.

Asimismo, el cuadro contempla actualizaciones semestrales para las empresas de transporte en función de la variación de salarios, combustible y neumáticos, lo que permitirá preservar la calidad del transporte público sin afectar a los sectores más vulnerables. Para acceder a los descuentos, los beneficiarios deberán acercarse a la Dirección de Tránsito y transporte para inscribirse

“Fueron varios meses de un trabajo en conjunto con las Cámaras empresariales de Transporte locales, la Secretaría de Transporte de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de Concordia para lograr este nuevo esquema que subsidia la demanda y que marca un hito, por primera vez los chicos van a poder viajar gratis para ir a estudiar”, señaló el Secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio.

Concordia boleto colectivo
Noticias relacionadas
La Feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones durante este jueves, viernes y sábado.

El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

concordia se prepara para una nueva edicion del encuentro del bagre amarillo

Concordia se prepara para una nueva edición del Encuentro del Bagre Amarillo

La autopsia preliminar de la beba Valentina confirmaría la versión médica inicial, informó el abogado de la familia. Pidió contención para la familia.

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Se produjo un vuelco de un colectivo que transportaba trabajadores de Concordia. Ocurrió cuando llovía copiosamente en la Ruta 14. Hay 10 heridos 

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries

El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

Ultimo Momento
El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries

El Gobierno nacional quitó subsidios a usuarios de barrios cerrados y countries

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

El Senado sostuvo la ley de discapacidad y expuso su fragilidad parlamentaria

El Senado sostuvo la ley de discapacidad y expuso su fragilidad parlamentaria

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Policiales
Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Ovación
El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

Lionel Messi tiene su último juego oficial con la Selección Argentina en el país

APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

La provincia
UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

En Concordia el boleto de colectivo para estudiantes será gratuito

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Senado abrió el debate sobre la creación del régimen de Consorcios Camineros

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Entre Ríos concentra alrededor del 14% de los casos de leptospirosis del país

Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

Paraná: 2.466 denuncias con 60% de acuerdos en Defensa del Consumidor

Dejanos tu comentario