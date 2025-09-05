Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Monza, donde Franco Colapinto debutó el año pasado con Williams. Este viernes arrancan las prácticas.

El argentino manifestó que poco a poco se va sintiendo más a gusto con el Alpine.

La actividad en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se pondrá en marcha este viernes en una jornada que contará con las prácticas libres 1 y 2. El argentino Franco Colapinto (Alpine), quien viene de quedar muy cerca de sumar puntos en el Gran Premio de Países Bajos en el que terminó undécimo, será reemplazado en la práctica libre 1, que será entre las 7.30 y las 8.30 (hora de Argentina), por el estonio Paul Aron, uno de los pilotos de reserva del equipo francés.

Esta decisión por parte de Alpine se debe a la normativa de la Fórmula 1, que obliga a todos los pilotos a otorgar al menos dos prácticas libres por temporada a pilotos rookies.

Sin alarmas: por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

En el caso de Alpine, ya habían cumplido con una sesión con Hirakawa en lugar de Jack Doohan en Suzuka y ahora era el turno de liberar el asiento de Colapinto, aunque aún restan dos oportunidades más en el auto de Gasly para completar la reglamentación.

De todas maneras, Colapinto se volverá a subir a su Alpine para la segunda sesión de entrenamientos, que será entre las 12 y las 13. Allí, el argentino dará la mayor cantidad de vueltas posibles, con el objetivo de recuperar lo perdido en la FP1.

Este circuito de Monza le trae muy buenos recuerdos a Colapinto, ya que allí fue donde disputó su primer Gran Premio en la Fórmula 1, el año pasado, cuando finalizó en el duodécimo puesto con el Williams.

Qué dijo Franco Colapinto en la previa

En la previa a Monza, Colapinto indicó: “Estoy empezando a tener más confianza con el auto y estoy recuperando las sensaciones que tuve el año pasado. Seguimos trabajando, no estamos donde queremos estar”.

Con respecto al veloz trazado de 5.793 metros, el piloto argentino se refirió a la necesidad de realizar un buen planteo con la escuadra para obtener el máximo rendimiento del conjunto mecánico y sostener las elevadas velocidades para no perder referencias con los demás autos.

“Monza puede ser bastante complicado para nosotros con las rectas largas, pero creo que si hacemos bien las cosas y aprovechamos las oportunidades, podemos tener un buen fin de semana”, remarcó Colapinto.

Consultado sobre su 11ª puesto en Zandvoort, el pilarense afirmó: “Estamos progresando mucho con el auto, las últimas carreras fueron más competitivas y mostramos que estamos cerca de los puntos. Estuve muy contento por cómo fue todo en Zandvoort, encontramos mucho rendimiento y creo que hicimos una buena estrategia en carrera”.

“Está todo muy claro, intercambiamos las posiciones y estuvo todo bien con eso. Fue una pena no haber sumado un punto, pero estoy seguro que llegará pronto”, indicó Colapinto quien se enfoca en conseguir puntuar nuevamente en el campeonato mundial de F1 con el Alpine A525.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el australiano Oscar Piastri dio un gran paso en su camino hacia el título, ya que el fin de semana pasado ganó en Países Bajos y le sacó 34 puntos a su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

Más abajo y casi sin chances, en la tercera posición, figura el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), a 106 puntos de Piastri.

El último ganador del Gran Premio de Italia fue el monegasco Charles Leclerc, que el año pasado hizo delirar a los miles de fanáticos de Ferrari que dijeron presente en el Autódromo Nacional de Monza.