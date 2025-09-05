Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Independiente pedirá la suspensión del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

5 de septiembre 2025 · 10:57hs
Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final.

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final.

Contra todo pronóstico y de manera rápida, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol confirmó la descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana 2025, luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda, donde hinchas del equipo argentino atacaron a simpatizantes de Universidad de Chile.

La sanción no se detuvo ahí. Según informó el organismo, el Rojo deberá disputar sus próximos siete partidos internacionales como local, y otros siete como visitante, sin la presencia de sus hinchas. Además, deberá pagar dos multas que en total ascienden a 250 mil dólares.

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie.

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: Independiente tiene que pasar.

Néstor Grindetti dio detalles de cómo fue la audiencia y afirmó: "Independiente tiene que pasar"

LEER MÁS: Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Independiente, fuera de la copa, pero sigue jugando en los escritorios

Club Atlético Independiente (1).jpeg

Un castigo duro que golpea el orgullo del club de Avellaneda, cuya dirigencia (tras reaccionar con dureza en redes sociales) decidió tomar medidas inmediatas en busca de revertir parte de las sanciones impuestas.

En ese sentido, desde Argentina se informó que la directiva presidida por Néstor Grindetti presentará una apelación formal ante la Conmebol. Aunque acatarán la descalificación deportiva y no buscarán revertir su eliminación de la Copa Sudamericana, sí intentarán reducir las sanciones relacionadas con el castigo al público y las multas económicas.

Como parte de esta ofensiva, Grindetti se reunirá de forma urgente este viernes con miembros del directorio y asesores legales para definir los pasos a seguir, sin descartar recurrir como última instancia al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza.

Mientras tanto, Independiente buscaría frenar el desarrollo del partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final del torneo, al considerar que aún están pendientes instancias legales que podrían modificar el curso del caso. Una jugada que añade tensión a una historia que, al menos dentro de la cancha, ya parecía tener sentencia.

Independiente Alianza Lima Universidad de Chile
Noticias relacionadas
La Aprevide analizó las imágenes y emitió su fallo.

Las sanciones de Aprevide a Independiente y Universidad de Chile tras los incidentes

Instituto e Independiente igualaron sin goles.

Instituto e Independiente empataron sin goles en un final con polémicas

Lo que sucedió en cancha de Independiente trajo consigo otras consecuencias. 

Un hincha de Independiente que vivía en Chile sufrió amenazas

El entrenador de la Universidad de Chile, el ex-Patronato Gustavo Álvarez, junto con su par de Independiente, Julio César Vaccari.

El insólito descargo de Universidad de Chile en Conmebol

Ver comentarios

Lo último

Discapacidad: suspenden las bajas de pensiones hasta terminar auditoría en Andis

Discapacidad: suspenden las bajas de pensiones hasta terminar auditoría en Andis

Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Ultimo Momento
Discapacidad: suspenden las bajas de pensiones hasta terminar auditoría en Andis

Discapacidad: suspenden las bajas de pensiones hasta terminar auditoría en Andis

Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Policiales
Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Ovación
Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

La emotiva noche de Lionel Messi, con doblete y ovaciones: Mi sueño era tener cariño en mi país

La emotiva noche de Lionel Messi, con doblete y ovaciones: "Mi sueño era tener cariño en mi país"

La Selección Argentina goleó a Venezuela con Messi como protagonista

La Selección Argentina goleó a Venezuela con Messi como protagonista

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

La provincia
Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Podría cerrar el centro Promover Conin en Gualeguaychú por falta de fondos

Podría cerrar el centro Promover Conin en Gualeguaychú por falta de fondos

Continúa el paro de colectivos en Paraná y solo circulan las líneas del área metropolitana

Continúa el paro de colectivos en Paraná y solo circulan las líneas del área metropolitana

Rechazo al veto de Milei a la Ley la Emergencia en Discapacidad: el voto de los entrerrianos

Rechazo al veto de Milei a la Ley la Emergencia en Discapacidad: el voto de los entrerrianos

Colectivos: dictaron conciliación obligatoria, pero UTA no fue notificada y habrá paro

Colectivos: dictaron conciliación obligatoria, pero UTA "no fue notificada" y habrá paro

Dejanos tu comentario