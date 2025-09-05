Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final.

Independiente pedirá la suspensión del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Contra todo pronóstico y de manera rápida, la Unidad Disciplinaria de la Conmebol confirmó la descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana 2025 , luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda, donde hinchas del equipo argentino atacaron a simpatizantes de Universidad de Chile.

La sanción no se detuvo ahí. Según informó el organismo, el Rojo deberá disputar sus próximos siete partidos internacionales como local, y otros siete como visitante, sin la presencia de sus hinchas. Además, deberá pagar dos multas que en total ascienden a 250 mil dólares.

Un castigo duro que golpea el orgullo del club de Avellaneda, cuya dirigencia (tras reaccionar con dureza en redes sociales) decidió tomar medidas inmediatas en busca de revertir parte de las sanciones impuestas.

En ese sentido, desde Argentina se informó que la directiva presidida por Néstor Grindetti presentará una apelación formal ante la Conmebol. Aunque acatarán la descalificación deportiva y no buscarán revertir su eliminación de la Copa Sudamericana, sí intentarán reducir las sanciones relacionadas con el castigo al público y las multas económicas.

Como parte de esta ofensiva, Grindetti se reunirá de forma urgente este viernes con miembros del directorio y asesores legales para definir los pasos a seguir, sin descartar recurrir como última instancia al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza.

Mientras tanto, Independiente buscaría frenar el desarrollo del partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final del torneo, al considerar que aún están pendientes instancias legales que podrían modificar el curso del caso. Una jugada que añade tensión a una historia que, al menos dentro de la cancha, ya parecía tener sentencia.