Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Un hombre fue rescatado de su vehículo con lesiones leves tras chocar contra un caballo en el acto en Ruta 18. Ocurrió en jurisdicción de San Salvador.

5 de septiembre 2025 · 07:40hs
Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 209 (jurisdicción del departamento San Salvador), dejó como saldo un hombre con lesiones leves luego de colisionar con un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada.

Según informó la policía a UNO, el siniestro se registró alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando un vehículo Renault 9, conducido por un hombre de 35 años domiciliado en esta ciudad, impactó contra un caballo que se habría atravesado repentinamente en la ruta, en cercanías al acceso del Molino ALA.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo del automóvil, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios de San Salvador, quienes lograron rescatarlo y derivarlo en ambulancia al hospital local. El hombre se encontraba consciente al momento del rescate y, según el informe médico policial, presentaba lesiones de carácter leve, quedando en observación.

El caballo murió en el acto

En tanto, el equino involucrado falleció en el lugar del hecho. El animal no presentaba marca de propiedad visible, por lo que se dio intervención al personal municipal para su remoción, y se continúa investigando su procedencia.

La Unidad Fiscal de Investigación local ordenó las actuaciones de rigor, intervención de Policía Científica y Médico Policial. El tránsito en la zona se mantuvo parcialmente interrumpido hasta finalizar las tareas de rescate y limpieza del lugar.

