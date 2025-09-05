Uno Entre Rios | Ovación | Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

El entrenador de Boca estuvo internado en el instituto Fleni varios días por una infección urinaria. El lunes debe regresar para continuar con chequeos médicos.

5 de septiembre 2025 · 17:38hs
Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, recibió el alta y dejó la clínica Fleni, luego de haber permanecido internado toda la semana a raíz de una infección urinaria. Ignacio Russo, hijo de Miguelo y también ex jugador de Patronato, lo visitó en varias ocasiones.

Según había trascendido, el entrenador del Xeneize siempre estuvo bien de ánimo a pesar de la internación e insistía con regresar a su casa. Sin embargo, ante la preocupación de los médicos por la bacteria encontrada y por su cuadro general, en su momento descartaron el tratamiento ambulatorio y permaneció en el sanatorio.

Marco Pellegrino sería reemplazado por Ayrton Costa.

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

En los últimos días, Russo -quien tiene 69 años- fue visitado por su hijo Ignacio (actual delantero de Tigre) y también Claudio Úbeda, su ayudante de campo y quien se hizo cargo de los entrenamientos del Xeneize ante su ausencia.

LEER MÁS: Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca

Más allá de que las autoridades de Boca lo acompañaron y estuvieron en todos los detalles de su internación, desde el club no emitieron ningún comunicado oficial sobre su estado de salud.

Miguel Ángel Russo regresó a su hogar en la tarde de este viernes tras recibir el alta y deberá volver al Fleni el lunes para hacerse unos chequeos médicos luego de la infección urinaria. Aún no trascendió cuándo podría volver a dirigir los entrenamientos del equipo, que se prepara para visitar a Rosario Central el domingo 14 de septiembre por el Torneo Clausura.

