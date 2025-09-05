Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

El entrenador de Boca estuvo internado en el instituto Fleni varios días por una infección urinaria. El lunes debe regresar para continuar con chequeos médicos.

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, recibió el alta y dejó la clínica Fleni, luego de haber permanecido internado toda la semana a raíz de una infección urinaria. Ignacio Russo, hijo de Miguelo y también ex jugador de Patronato, lo visitó en varias ocasiones.

Según había trascendido, el entrenador del Xeneize siempre estuvo bien de ánimo a pesar de la internación e insistía con regresar a su casa. Sin embargo, ante la preocupación de los médicos por la bacteria encontrada y por su cuadro general, en su momento descartaron el tratamiento ambulatorio y permaneció en el sanatorio.

En los últimos días, Russo -quien tiene 69 años- fue visitado por su hijo Ignacio (actual delantero de Tigre) y también Claudio Úbeda, su ayudante de campo y quien se hizo cargo de los entrenamientos del Xeneize ante su ausencia.

Más allá de que las autoridades de Boca lo acompañaron y estuvieron en todos los detalles de su internación, desde el club no emitieron ningún comunicado oficial sobre su estado de salud.

Miguel Ángel Russo regresó a su hogar en la tarde de este viernes tras recibir el alta y deberá volver al Fleni el lunes para hacerse unos chequeos médicos luego de la infección urinaria. Aún no trascendió cuándo podría volver a dirigir los entrenamientos del equipo, que se prepara para visitar a Rosario Central el domingo 14 de septiembre por el Torneo Clausura.

Miguel Ángel Russo recibió el alta