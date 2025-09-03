Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

El intendente de Concordia apartó del cargo a un funcionario que fue detenido este martes. En un allanamiento, encontraron droga en su casa.

3 de septiembre 2025 · 12:40hs
El intendente de Concordia, Francisco Azcué, apartó del cargo a un funcionario que fue allanado y detenido este martes en el marco de un allanamientos donde encontraron estupefacientes en su vivienda. La medida alcanzó a Alberto Aquiles Ocampo, quien se desempeñaba en la Subsecretaría de Servicios Público de la Municipalidad.

Ocampo fue detenido junto a su pareja y su hijo. La medida judicial se inició a partir de una denuncia por coacción que motivó la actuación policial en el domicilio del denunciado, lugar en el que además se encontraron elementos relacionados a la venta de estupefacientes.

Ante estos hechos, mediante un decreto, el intendente resolvió la inmediata separación de Ocampo de sus funciones y aclaró: “En esta gestión no se van a tolerar incumplimientos de la ley. No habrá ningún tipo de contemplación, ni beneficios. La Justicia debe actuar con total libertad".

"De esta manera desde el Municipio se afirma que la determinación busca garantizar que la investigación avance sin ningún tipo de condicionamiento, preservando la transparencia y el compromiso institucional con la ley", se indicó en un comunicado, según registró UNO.

El caso

Este martes, personal del Comando Radioeléctrico realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en las calles La Rioja y Coldaroli. El procedimiento fue ordenado por el juez de garantías Ives Bastián, a pedido del fiscal de género Francisco Paoli, tras la denuncia de una mujer por extorsión.

La denunciante afirmó que otra mujer la amenazó con divulgar imágenes y videos íntimos con un hombre si no le entregaba $20 millones antes del 5 de septiembre. Durante el allanamiento, la policía secuestró ocho teléfonos celulares, equipos informáticos, seis envoltorios de flores de marihuana, una balanza digital y $198 mil en efectivo. Por orden del fiscal José Arias, fueron detenidas tres personas: un hombre de 61 años, su pareja de 56 y su hijo de 20. El detenido principal fue Ocampo. Según consignó Concordia Policiales, los investigadores aclararon que las detenciones no se produjeron por la denuncia inicial, sino por el hallazgo de estupefacientes durante la requisa.

