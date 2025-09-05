Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Uno Entre Rios | La Provincia | Feria Provincial del Libro

En el marco de la Feria Provincial del Libro, que se realiza en Concordia, se presentó este jueves “¿Una familia para quién? Reflexiones acerca de la adopción

5 de septiembre 2025 · 10:54hs
En el marco de la Feria Provincial del Libro, que se realiza en Concordia, se presentó este jueves “¿Una familia para quién? Reflexiones acerca de la adopción”, con la participación de Maximiliano Benítez, Defensor General de Entre Ríos; María Spais, secretaria del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER), y los integrantes del equipo técnico del RUAER Gonzalo Pagnone y María Reggiardo Blanca.

Durante la presentación, el Defensor General de la Provincia se refirió a esta producción colectiva que plasma el recorrido de trabajo de los profesionales del Registro de Adoptantes, así como también la experiencia de otros autores. Destacó que el libro “invita a reflexionar acerca de los aspectos centrales de la adopción, poniendo el foco en los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”, ya que uno de esos derechos fundamentales es, justamente, desarrollar una vida en familia.

La Feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones durante este jueves, viernes y sábado.

Benítez habló también de la realidad de la provincia en materia de adopción y se refirió a la prohibición de las entregadas directas, porque “determinan que el niño sea tratado como un objeto de transacción y no como sujeto de derecho”, tal como lo reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño.

Spais, por su parte, ahondó sobre cómo surgió la idea de llevar adelante esta publicación, coordinada por dos profesionales del RUAER, y profundizó sobre las ideas, concepciones, mitos y prejuicios que están arraigados socialmente sobre la temática y por qué es necesario deconstruir o repensar esas ideas para lograr procesos de adopción que establezcan que determinadas familias son para determinados niños. En ese sentido, el título de la obra apunta a poner a las infancias y adolescencias como ejes de toda intervención.

Coordinado por Silvia Micheloud y Victoria Blum y publicado por La Hendija Ediciones, el libro reúne una serie de trabajos que ofrecen una reflexión situada sobre las tensiones, las prácticas cotidianas y las dificultades que atraviesa el proceso por el cual niños y niñas son declarados en situación de adoptabilidad y encaminados a la adopción.

Con prólogo a cargo de Carla Villalta, la compilación reúne artículos de Maximiliano Benítez, María Spais, Silvia Micheloud, VictoriaBlum, Gonzalo Pagnone, Laura Lombardi, María Guillermina Zacarías, Sabrina Aiello, María Reggiardo Blanca, Alejo Amadeo De Zan y Patricia Pintos.

