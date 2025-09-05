Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei rompió la veda con un violento mensaje contra el periodismo

El presidente Javier Milei publicó el acrónimo de “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas” para desmentir una nota, fue horas después de iniciada la veda.

5 de septiembre 2025 · 17:54hs
Javier Milei rompió la veda con un violento mensaje contra el periodismo.

Javier Milei rompió la veda con un violento mensaje contra el periodismo.

El presidente Javier Milei publicó este viernes un violento mensaje contra la prensa en aparente violación de la veda electoral, en respuesta a informes periodísticos sobre las dificultades en la negociación del acuerdo de exención de visas con Estados Unidos. La publicación del primer mandatario consistió en un único acrónimo en mayúsculas: “NOLSALP”.

Sobre el post de Javier Milei

El exabrupto del mandatario en la red social X fue para respaldar una desmentida a una nota del periodista Marcelo Bonelli sobre un viaje del titular de la ARCA, Juan Pazo, a Estados Unidos. El acrónimo “NOLSALP” que utilizó el Presidente significa “No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”.

La reacción presidencial se da en el marco de los rumores y versiones sobre un freno en el acuerdo para que los argentinos puedan ingresar a Estados Unidos sin visa. A principios de esta semana, el medio estadounidense Axios reveló que Washington había cancelado a último momento la firma del convenio mientras la delegación argentina, encabezada por Pazo, ya estaba en viaje, en un episodio que un funcionario de ese país calificó de “vergonzoso”.

El mensaje del jefe de Estado fue publicado horas después del inicio de la veda electoral en la provincia de Buenos Aires, que inició a las 8 y prohíbe cualquier tipo de manifestación o proselitismo político por parte de funcionarios y candidatos.

El violento posteo del Presidente contra la prensa y en medio del período de veda se suma a la tensión que rodea al Gobierno por los escándalos de corrupción, a solo dos días de una elección legislativa clave en el principal distrito del país.

