Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Un camionero murió este jueves por la noche en un violento siniestro vial en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú. El incidente fue cerca de la medianoche entre los kilómetros 51 y 52 de la autopista Mesopotámica. Fue el tercer trabajador del transporte que falleció en el mismo día.

Según los datos relevados, uno de los camioneros murió en el choque por alcance con otro transporte, cuando ambos circulaban en sentido sur a norte, es decir, desde Buenos Aires a Entre Ríos.

Al lugar concurrieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, junto a una ambulancia del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 del Centenario, personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional y de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial junto a la comisaría Séptima de la Policía, consignó el sitio R2820.

El tránsito se mantuvo abierto sobre el carril rápido, aunque se solicita transitar con precaución porque se están realizando pericias.

Tres muertes en el mismo día

Esta semana, el secretario general de camionero, Jorge 'Piry' Ávalos, manifestó su preocupación a UNO por los graves siniestros viales que involucran a camioneros. Atribuyó esa situación al mal estado de las rutas y señaló que desde marzo a julio se registraron más de una docena de accidentes de camioneros sólo en la Ruta 14.

“Estamos muy preocupados con lo que está pasando con Vialidad Nacional. A nosotros los camioneros nos afecta directamente porque desde marzo a la fecha, en la Ruta 14, 15 trabajadores han tenido accidente por el mal estado de la ruta, la falta de mantenimiento y en el último mes tuvimos cuatro accidentes de camioneros. El gran problema que tenemos es la tragedia vial”, señaló.

Este jueves, pero alrededor de las 7 de la mañana, dos camioneros murieron al colisionar de frente en la Ruta 18, a la altura de Jubileo, en el departamento Villaguay. El siniestro vial involucró un camión Volvo de la empresa Pietroboni, proveniente de Concepción del Uruguay, que transportaba piedras y circulaba en sentido este-oeste, y un camión Iveco de la firma Della Schiava, de Paraná, que trasladaba papel higiénico y alimento balanceado para mascotas y se desplazaba en dirección contraria.