Uno Entre Rios | Policiales | camionero

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Un camionero falleció la noche del jueves en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualegfuaychú. Fue el tercer trabajador del transporte que murió en un día.

5 de septiembre 2025 · 07:28hs
Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Un camionero murió este jueves por la noche en un violento siniestro vial en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú. El incidente fue cerca de la medianoche entre los kilómetros 51 y 52 de la autopista Mesopotámica. Fue el tercer trabajador del transporte que falleció en el mismo día.

Según los datos relevados, uno de los camioneros murió en el choque por alcance con otro transporte, cuando ambos circulaban en sentido sur a norte, es decir, desde Buenos Aires a Entre Ríos.

rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en ruta 18

Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

La demanda por mala praxis médica la planteó una mujer contra un médico y la provincia. Su bebé murió y un legrado le ocasionó la pérdida del útero 

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Al lugar concurrieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, junto a una ambulancia del Servicio de Emergencias Prehospitalarias 107 del Centenario, personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional y de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial junto a la comisaría Séptima de la Policía, consignó el sitio R2820.

El tránsito se mantuvo abierto sobre el carril rápido, aunque se solicita transitar con precaución porque se están realizando pericias.

LEER MÁS: Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Tres muertes en el mismo día

Esta semana, el secretario general de camionero, Jorge 'Piry' Ávalos, manifestó su preocupación a UNO por los graves siniestros viales que involucran a camioneros. Atribuyó esa situación al mal estado de las rutas y señaló que desde marzo a julio se registraron más de una docena de accidentes de camioneros sólo en la Ruta 14.

“Estamos muy preocupados con lo que está pasando con Vialidad Nacional. A nosotros los camioneros nos afecta directamente porque desde marzo a la fecha, en la Ruta 14, 15 trabajadores han tenido accidente por el mal estado de la ruta, la falta de mantenimiento y en el último mes tuvimos cuatro accidentes de camioneros. El gran problema que tenemos es la tragedia vial”, señaló.

LEER MÁS: Advierten que por el deterioro de las rutas aumentaron los accidentes de camioneros

Este jueves, pero alrededor de las 7 de la mañana, dos camioneros murieron al colisionar de frente en la Ruta 18, a la altura de Jubileo, en el departamento Villaguay. El siniestro vial involucró un camión Volvo de la empresa Pietroboni, proveniente de Concepción del Uruguay, que transportaba piedras y circulaba en sentido este-oeste, y un camión Iveco de la firma Della Schiava, de Paraná, que trasladaba papel higiénico y alimento balanceado para mascotas y se desplazaba en dirección contraria.

camionero Choque ruta 14 Gualeguaychú
Noticias relacionadas
En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad, Prefectura y Ejército hallaron un cañón Krupp y más de 70 armas en un megaoperativo en Entre Ríos.

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

victoria: un joven murio tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

violencia narco en parana: la policia secuestro ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Ver comentarios

Lo último

Discapacidad: suspenden las bajas de pensiones hasta terminar auditoría en Andis

Discapacidad: suspenden las bajas de pensiones hasta terminar auditoría en Andis

Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Ultimo Momento
Discapacidad: suspenden las bajas de pensiones hasta terminar auditoría en Andis

Discapacidad: suspenden las bajas de pensiones hasta terminar auditoría en Andis

Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Paula, Carolina y Daniela, las mujeres detrás de Stand Up Minitah

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Policiales
Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Rescataron a un hombre tras chocar contra un caballo en Ruta 18

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Un camionero murió en un choque en la Ruta 14, cerca de Gualeguaychú

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Ovación
Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

Independiente pedirá la suspensión de los cuartos de final

La emotiva noche de Lionel Messi, con doblete y ovaciones: Mi sueño era tener cariño en mi país

La emotiva noche de Lionel Messi, con doblete y ovaciones: "Mi sueño era tener cariño en mi país"

La Selección Argentina goleó a Venezuela con Messi como protagonista

La Selección Argentina goleó a Venezuela con Messi como protagonista

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Franco Colapinto vuelve a donde todo empezó

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: la U de Chile pasó de ronda tras la barbarie

La provincia
Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Se presentó en Concordia un libro que invita a reflexionar sobre la adopción

Podría cerrar el centro Promover Conin en Gualeguaychú por falta de fondos

Podría cerrar el centro Promover Conin en Gualeguaychú por falta de fondos

Continúa el paro de colectivos en Paraná y solo circulan las líneas del área metropolitana

Continúa el paro de colectivos en Paraná y solo circulan las líneas del área metropolitana

Rechazo al veto de Milei a la Ley la Emergencia en Discapacidad: el voto de los entrerrianos

Rechazo al veto de Milei a la Ley la Emergencia en Discapacidad: el voto de los entrerrianos

Colectivos: dictaron conciliación obligatoria, pero UTA no fue notificada y habrá paro

Colectivos: dictaron conciliación obligatoria, pero UTA "no fue notificada" y habrá paro

Dejanos tu comentario