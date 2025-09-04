Uno Entre Rios | Policiales | Entre Ríos

Megaoperativo en Entre Ríos: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad, Prefectura y Ejército hallaron un cañón Krupp y más de 70 armas.

4 de septiembre 2025 · 11:41hs
En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad, Prefectura y Ejército hallaron un cañón Krupp y más de 70 armas en un megaoperativo en Entre Ríos.
En un imponente operativo conjunto, la Prefectura Naval Argentina (PNA), con apoyo del Ejército Argentino y bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación, desmanteló un verdadero arsenal militar oculto en la localidad de Pueblo Liebig, departamento Colón.

El procedimiento se llevó a cabo en un corralón deshabitado, donde se incautaron más de 70 armas de fuego, incluyendo fusiles, escopetas, revólveres y pistolas. Uno de los elementos más llamativos fue la recuperación de un cañón Krupp de 75 mm, pieza de artillería histórica, usada durante la Primera Guerra Mundial, junto con 33 municiones de artillería, una granada de mano neutralizada, y diverso equipamiento militar, como tres cascos M1 y un telémetro.

Durante el allanamiento, las fuerzas también hallaron más de 1.700 municiones de distintos calibres, con un valor estimado que supera los 29 millones de pesos.

Según se informó a UNO, la operación fue encabezada por la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Colón y contó con la colaboración del Grupo de Artillería Blindado 2 “Mariscal Francisco Solano López” del Ejército Argentino, unidad especializada en identificación de armamento y material bélico.

Interviene la Justicia Federal

La investigación está en manos del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Hernán Viri y la Secretaría de Derechos Humanos, representada por Lucas Claret. Las autoridades intentan determinar el origen y el posible destino del arsenal, así como si existe vinculación con redes de tráfico de armas o crimen organizado.

