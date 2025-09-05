Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26.

El director deportivo del club, Felipe Blanco, valoró de forma muy positiva esta nueva etapa: "Estamos muy emocionados con la incorporación de Jesús, creo que nos va a dar lo que necesitamos, jugar al rugby que nosotros jugamos en Belenos. Él es conocedor de nuestro estilo de juego, y creo que va a ser un estímulo importante para los chicos, una nueva voz, una nueva manera de trabajar, con un sistema claro. Jesús está acostumbrado a trabajar mucho las destrezas, lo cual es muy importante para la formación de jóvenes jugadores, que es una de nuestras grandes apuestas. De hecho, está acostumbrado a trabajar con jugadores jóvenes, ha sido entrenador de algunas caras conocidas del Belenos, como Bruno Heit o Tano Pérez, y viene de un club que también conocemos muy bien, como es el Tilcara, al que agradecemos todas las facilidades que nos han puesto en este trámite".