Jesús Simón, de Tilcara al Pasek Belenos para liderar la temporada 2025/26

Desde Tilcara, Jesús Simón se incorporó al Pasek Belenos para liderar un proyecto centrado en el desarrollo de jóvenes talentos y la identidad del club español.

5 de septiembre 2025 · 14:42hs
El Pasek Belenos incorporó al técnico argentino Jesús Simón como entrenador principal para la temporada 2025/26. Simón llega procedente del Club Tilcara de Paraná, con una sólida trayectoria tanto en la dirección técnica como en la preparación física, además de formar parte de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El director deportivo del club, Felipe Blanco, valoró de forma muy positiva esta nueva etapa: "Estamos muy emocionados con la incorporación de Jesús, creo que nos va a dar lo que necesitamos, jugar al rugby que nosotros jugamos en Belenos. Él es conocedor de nuestro estilo de juego, y creo que va a ser un estímulo importante para los chicos, una nueva voz, una nueva manera de trabajar, con un sistema claro. Jesús está acostumbrado a trabajar mucho las destrezas, lo cual es muy importante para la formación de jóvenes jugadores, que es una de nuestras grandes apuestas. De hecho, está acostumbrado a trabajar con jugadores jóvenes, ha sido entrenador de algunas caras conocidas del Belenos, como Bruno Heit o Tano Pérez, y viene de un club que también conocemos muy bien, como es el Tilcara, al que agradecemos todas las facilidades que nos han puesto en este trámite".

Nuevo ciclo en el Pasek Belenos con Jesús Simón al frente del equipo

La llegada de Simón refuerza y consolida la apuesta del club avilesino por el desarrollo integral, constante y sostenido del talento joven, así como por la continuidad de una identidad de juego clara, dinámica y reconocible, con un enfoque técnico, formativo y profesional que se alinea con los valores, la filosofía y el proyecto deportivo a largo plazo del conjunto español.

