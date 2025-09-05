Franco Colapinto disconforme con el Alpine en Monza

Franco Colapinto cerró en el último lugar en la práctica dos en Monza. Los Alpine se muestran lentos en el Templo de la Velocidad.

El piloto argentino buscará mejorar en la práctica tres para llegar mejor parado a la clasificación.

Franco Colapinto y el equipo Alpine cerraron una primera jornada complicada en el circuito de Monza, escenario de la 16ª ronda de la temporada 2025 de Fórmula 1. Después de un entrenamiento inicial en el que el piloto argentino cedió su coche a Paul Aron, quien finalizó en la última posición, dos puestos y medio segundo por detrás de Pierre Gasly, la situación no mejoró demasiado en la segunda sesión.

En ese segundo ensayo, el resultado fue prácticamente el mismo: Gasly terminó 18º y Colapinto 20º, a 462/1000 de su compañero de equipo, en el inicio de un fin de semana que Alpine ya anticipaba complicado por la falta de potencia del motor Renault, un factor clave en las largas rectas del trazado italiano.

“Fue complicado. No fue, por supuesto, lo ideal ni lo que queríamos en este momento, pero hay mucho por mejorar”, comenzó Colapinto en diálogo con F1TV al analizar su viernes en el Gran Premio de Italia.

El piloto de 22 años, que viene de completar una sólida carrera el pasado domingo en el Gran Premio de los Países Bajos en la que terminó muy cerca de los puntos, se refirió a un monoplaza difícil de pilotar.

“El coche es bastante difícil de conducir ahora, muy inestable y bastante impredecible en algunos lugares. Así que, sí, estaremos trabajando duro con el equipo esta noche e intentando volver más fuertes mañana”, contó.

Colapinto explicó que está teniendo problemas con la temperatura de los neumáticos blandos en los simulacros de clasificación y que, si bien en ritmo de carrera la situación mejora, los inconvenientes persisten durante las tandas largas.

El ritmo de carrera de Franco Colapinto

“Sí, se siente un poco mejor en ritmo de carrera. Creo que los neumáticos blandos se sobrecalientan muchísimo en una vuelta. Necesitamos encontrar una solución, pero en carrera los problemas siguen siendo muy similares, los mismos problemas”, expresó.

“De alguna manera puedes luchar un poco más contra eso con las herramientas, pero todavía tenemos que encontrar alguna solución para mañana”, finalizó.

Dominio de McLaren

La prestación del McLaren MCL39 en el veloz escenario italiano le permitió a Lando Norris cerrar el primer día del GP italiano en lo más alto de la tabla de posiciones con 1’19”878/1000 y si bien se exigió en la curva Della Roggia corrigiendo a tiempo para mantenerse en la pista, logró superar por 83/1000 a la Ferrari de Charles Leclerc que sigue evidenciando un buen rendimiento, tras lo visto en la tanda inicial, que también protagonizó un despiste al exigirse en uno de los sectores por mejorar su registro.

Tercero quedó, nuevamente, Carlos Sainz con el Williams a 96/1000 y logrando aventajar al líder del campeonato Oscar Piastri quien en el comienzo tuvo inconvenientes con uno de los espejos de su McLaren; la quinta posición le correspondió a Lewis Hamilton con la Ferrari, quedando a 192 milésimas.

Detrás se ubicaron Max Verstappen (Red Bull), Alexander Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Sauber), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y George Russell (Mercedes), entre los integrantes del Top 10, en una sesión que tuvo a 16 autos en menos de un segundo.

Como en la primera sesión, esta también tuvo una interrupción con bandera roja motivada por el despiste de Kimi Antonelli con su Mercedes, en la curva de Lesmo, sin mayores consecuencias que las mecánicas.

La continuidad de la actividad en pista será este sábado con el tercer entrenamiento a las 7.30, mientras que la clasificación será desde las 11, hora de Argentina.