Uno Entre Rios | Policiales | mala praxis

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

La demanda por mala praxis médica la planteó una mujer contra un médico y la provincia. Un legrado le ocasionó la pérdida del útero y la capacidad de procrear

4 de septiembre 2025 · 13:10hs
La demanda por mala praxis médica la planteó una mujer contra un médico y la provincia. Su bebé murió y un legrado le ocasionó la pérdida del útero 

La demanda por mala praxis médica la planteó una mujer contra un médico y la provincia. Su bebé murió y un legrado le ocasionó la pérdida del útero 
La demanda por mala praxis médica la planteó una mujer contra un médico y la provincia. Su bebé murió y un legrado le ocasionó la pérdida del útero 

La demanda por mala praxis médica la planteó una mujer contra un médico y la provincia. Su bebé murió y un legrado le ocasionó la pérdida del útero 

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) revocó parcialmente una sentencia por un caso de mala praxis médica. La decisión se centró en la forma de cuantificar el daño sufrido por la víctima (indemnización), especialmente en lo que respecta a la pérdida de su capacidad de procrear. Entre otras consideraciones apuntó al principio de reparación integral y la perspectiva de género.

A la hora de establecer la cuantificación económica del daño moral se debe proyectar la intensidad y el tiempo posible de su permanencia.

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad, Prefectura y Ejército hallaron un cañón Krupp y más de 70 armas en un megaoperativo en Entre Ríos.

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

"La pérdida de capacidad de procrear es un daño irreversible y se debe juzgar con perspectiva de género".

La demanda de daños y perjuicios fue iniciada por una mujer contra un médico y el Gobierno de la provincia, a raíz de una mala praxis durante un legrado que le ocasionó una perforación de útero, derivando en la extirpación del mismo, en un hospital público. La cirugía fue tras la pérdida de un embarazo de ocho semanas de gestación.

En primera instancia, se había ordenado una indemnización, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay redujo los montos aplicando una fórmula distinta. La víctima recurrió al STJER alegando una errónea valoración del daño. La cámara, proyectó el daño solo hasta la edad que, según las estadísticas, las mujeres mantienen su capacidad reproductiva (51 años).

Por mayoría, integrada por las vocales Gisela Schumacher; Laura Mariana Soage; Claudia Mizawak; los vocales Germán Carlomagno y Federico Tepsich; el Alto Cuerpo modificó la decisión de la Cámara, destacando el principio de reparación integral y la necesidad de evaluar la incapacidad de procrear como un daño vital e irreversible, más allá de lo laboral, por lo que se concluyó que la imposibilidad de ser madre debía considerarse un daño que excedía la edad biológica y se mantenía durante el tiempo.

Se señaló que “el principio de reparación integral exige la compensación de todos los perjuicios sufridos. La indemnización cumplirá con tal exigencia cuando se cubran aquellos aspectos que el ordenamiento jurídico entiende relevantes. La reparación para ser plena debe ser justa, oportuna y suficiente”.

TE PUEDE INTERESAR: Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Además, las vocales Schumacher; Soage y Mizawak, subrayaron la obligación de juzgar con perspectiva de género, analizaron el caso considerando la violencia obstétrica, y advirtieron que la incapacidad sobreviniente no puede limitarse a criterios reproductivos, sino que también afecta la integridad y el proyecto de vida de la víctima.

En disidencia, el vocal Daniel Carubia, a cuyo voto adhirió la vocal Susana Medina, consideró que la Cámara había actuado correctamente al reducir la indemnización, calculándola según la edad promedio en la que una mujer pierde naturalmente la capacidad de procrear (51 años), en lugar de la expectativa de vida general.

También señaló que reducción del monto era justificada, ya que la sentencia de primera instancia no había fundamentado de manera suficiente por qué se otorgaba una suma superior a la que la propia actora había solicitado en su demanda.

El Fallo

mala praxis Género Indemnización mujer
Noticias relacionadas
victoria: un joven murio tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

violencia narco en parana: la policia secuestro ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

echan a un funcionario de concordia que fue allanado y detenido

Echan a un funcionario de Concordia que fue allanado y detenido

La Cámara Federal de Paraná dictó la falta de mérito por encubrimiento de contrabando pero confirmó el procesamiento por presunta infracción a la Ley 25.743.

Pie de una momia en el Museo del Ovni: fallo parcial para Andrea Pérez Simondini

Ver comentarios

Lo último

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

Ultimo Momento
Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina

Cosquín Rock 2026: la grilla completa del festival más grande de Argentina

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murió Giorgio Armani, ícono de la moda italiana

Murió Giorgio Armani, ícono de la moda italiana

Policiales
Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Mala praxis médica: aplican perspectiva de género en cálculo indemnizatorio

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Murieron dos camioneros tras choque frontal en la Ruta 18

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Victoria: un joven murió tras choque entre dos motos y un auto

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Violencia narco en Paraná: la Policía secuestró ametralladoras en operativo

Ovación
El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Ángelo Bellot persigue un sueño Sudamericano

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

Argentina está cerca de sumar una franquicia del Litoral al Súper Rugby Américas

El récord que buscará superar Messi en la fecha FIFA

El récord que buscará superar Messi en la fecha FIFA

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

Brasil recibe al eliminado Chile en Río de Janeiro

La provincia
Sauce Montrull obtuvo un dictamen clave para convertirse en municipio

Sauce Montrull obtuvo un dictamen clave para convertirse en municipio

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Entre Ríos: el frío se hace sentir y las temperaturas continuarán bajando

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

Alerta cardiovascular: la prevención comienza a los 35 años

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El Gobierno de Entre Ríos lanzó un programa para la formación de trabajadores estatales

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

El granizo afectó a quintas citrícolas en el norte entrerriano

Dejanos tu comentario