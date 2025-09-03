El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

Se conoció la agenda de espectáculos para la Feria Provincial del Libro que se iniciará el jueves en Concordia y contará con más de 50 actividades especiales.

La Feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones durante este jueves, viernes y sábado.

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Concordia, se realizará desde este jueves hasta el viernes la 1° Feria Provincial del Libro en el Centro de Convenciones de esa ciudad. Habrá 60 stands editoriales, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas, talleres, disertaciones y espectáculos. Todo con entrada libre y gratuita.

Habrá música, danza, teatro, narración oral y una peña. Recientemente se dio a conocer el programa que tendrán los tres días de actividades. La agenda de espectáculos tendrá La Hora de las Ciudades (en conjunto con los municipios que participan): el jueves a las 17 con artistas de Bovril; el viernes a las 17 con artistas de Gualeguay; el sábado a las 17 con artistas de Federación, todo bajo la conducción de Roberto Romani.

El Programa Doble está previsto para el jueves a las 20, con narración oral de Víctor Villarraza y Teatro, con la obra "El corazón del actor", del elenco Teatro del Bardo. El Fogón Entrerriano estará previsto para el viernes a las 20 con música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes.

También estará el espacio CUAC! (Cultura Activa). Será una peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir el sábado 6 a las 20. En este espacio participarán: Juan Manuel Bilat y su grupo, Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier de vinos), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra), La Pastelería 1026: Postre Concordia. Artistas invitados: María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.

Sobre la Feria Provincial del Libro

Es organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia. Participarán: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales y espectáculos.

Por otro lado, se ofrecerán recorridos literarios por la ciudad y el río. La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural, uniendo Concordia con Salto, Uruguay (actividad arancelada, con inscripción); y el Bus Literario recorrerá las calles de la ciudad con información y lecturas (actividad gratuita, con inscripción).