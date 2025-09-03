Uno Entre Rios | La Provincia | Feria Provincial del Libro

El programa que tendrá la Feria Provincial del Libro

Se conoció la agenda de espectáculos para la Feria Provincial del Libro que se iniciará el jueves en Concordia y contará con más de 50 actividades especiales.

3 de septiembre 2025 · 09:41hs
La Feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones durante este jueves

La Feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones durante este jueves, viernes y sábado.

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Concordia, se realizará desde este jueves hasta el viernes la 1° Feria Provincial del Libro en el Centro de Convenciones de esa ciudad. Habrá 60 stands editoriales, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas, talleres, disertaciones y espectáculos. Todo con entrada libre y gratuita.

Centro de Convenciones concordia
Gran expectativa por la 1&deg; Feria Provincial del Libro.

Gran expectativa por la 1° Feria Provincial del Libro.

Habrá música, danza, teatro, narración oral y una peña. Recientemente se dio a conocer el programa que tendrán los tres días de actividades. La agenda de espectáculos tendrá La Hora de las Ciudades (en conjunto con los municipios que participan): el jueves a las 17 con artistas de Bovril; el viernes a las 17 con artistas de Gualeguay; el sábado a las 17 con artistas de Federación, todo bajo la conducción de Roberto Romani.

Durante tres jornadas el Centro de Convenciones de Concordia será epicentro de la Feria Provincial del Libro.

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

La Feria Provincial del Libro tendrá espectáculos gratuitos con Lalo Mir y artistas

El Programa Doble está previsto para el jueves a las 20, con narración oral de Víctor Villarraza y Teatro, con la obra "El corazón del actor", del elenco Teatro del Bardo. El Fogón Entrerriano estará previsto para el viernes a las 20 con música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes.

También estará el espacio CUAC! (Cultura Activa). Será una peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir el sábado 6 a las 20. En este espacio participarán: Juan Manuel Bilat y su grupo, Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier de vinos), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra), La Pastelería 1026: Postre Concordia. Artistas invitados: María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.

Sobre la Feria Provincial del Libro

Es organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia. Participarán: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales y espectáculos.

Por otro lado, se ofrecerán recorridos literarios por la ciudad y el río. La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural, uniendo Concordia con Salto, Uruguay (actividad arancelada, con inscripción); y el Bus Literario recorrerá las calles de la ciudad con información y lecturas (actividad gratuita, con inscripción).

Feria Provincial del Libro Concordia Entre Ríos
Centro de Convenciones de la ciudad

Recorridos culturales: todo listo para la Feria Provincial del Libro en Concordia

La provincia cerró agosto con lluvias que alcanzaron valores récord. En Paraná se registraron 186,6 milímetros, el mayor nivel en casi 60 años.

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Este miércoles se celebra el Día del Pueblo Charrúa entrerriano

Se espera una mejora del tiempo este miércoles y un fuerte descenso de temperatura. Los días más fríos: viernes, sábado y domingo

Miércoles con posibles lloviznas: comienza a llegar el frente frío

