La Escuela Secundaria N°31 "Benito Juárez" de Concordia celebra 25 años

3 de septiembre 2025 · 11:44hs
El asesor pedagógico de la Escuela Secundaria N°31 de Estación Yuqueri en Concordia, el profesor Juan José Asesor Pérez Dionicio se acercó a UNO para contar la historia de la escuela de Concordia y cómo celebrarán sus primeros 25 años.

La comunidad educativa de Estación Yuquerí se prepara para vivir un momento muy especial: la Escuela Secundaria N.º 31 “Benito Juárez” cumple 25 años de trayectoria en la zona rural, consolidándose como una institución fundamental para el crecimiento y la formación de generaciones de jóvenes.

Historia educativa de la institución

Fundada a fines de la década de los 90, la escuela comenzó a funcionar en espacios reducidos y con recursos limitados. Con el correr de los años supo mudarse, ampliar sus instalaciones y mejorar sus condiciones edilicias, pero siempre mantuvo intacto su espíritu: ofrecer oportunidades educativas a los hijos e hijas de las familias trabajadoras de la región.

LEER MÁS: "El primer desafío es mantener las escuelas rurales abiertas"

A lo largo de este cuarto de siglo, la institución fue testigo de múltiples historias que hoy forman parte de la identidad de la comunidad. Muchos estudiantes recuerdan los largos caminos recorridos para llegar a clases, en ocasiones atravesando campos y senderos rurales. Otros evocan los recreos compartidos en patios de tierra, las fiestas patrias donde no faltaban las tortas fritas y los actos escolares en los que las banderas flameaban confeccionadas a mano por las familias.

La escuela se convirtió, de esta manera, en mucho más que un lugar de aprendizaje. Fue un espacio de encuentro, de contención y de construcción colectiva. Generaciones enteras pasaron por sus aulas: hijos, y luego nietos, de los mismos vecinos, que encontraron en la educación un punto de unión y una herramienta de progreso.

Celebración

Con motivo del 25° aniversario, la comunidad organiza una jornada de celebración y reencuentro que reunirá a docentes, ex docentes, estudiantes y ex alumnos, así como a familias que acompañaron cada etapa de crecimiento de la institución. Que será el viernes 28 de noviembre con su Acto Protocolar, descubrimiento de placas y presencia de autoridades, y a partir de las 21hs, una gran Cena Show. El programa de actividades incluye música en vivo, juegos, reconocimientos a quienes formaron parte de su historia y un clima festivo que promete quedar grabado en la memoria de todos los presentes.

LEER MÁS: Campaña para que las escuelas rurales de Entre Ríos tengan conexión a internet

El aniversario se vive con un fuerte sentimiento de orgullo y gratitud. Orgullo por haber mantenido encendida la llama de la educación en un contexto rural, superando dificultades y limitaciones. Gratitud hacia cada docente, estudiante y familia que, con esfuerzo y compromiso, sostuvieron el proyecto educativo a lo largo de estos 25 años.

Hoy, la Escuela Secundaria N.º 31 “Benito Juárez” no solo celebra su pasado, sino que también mira hacia el futuro. La comunidad confía en que la institución seguirá creciendo, formando ciudadanos responsables y reafirmando la importancia de la educación como motor de desarrollo y de integración social.

Un cuarto de siglo después, la escuela se consolida como un símbolo de pertenencia para Estación Yuquerí, recordando que los sueños compartidos pueden transformarse en realidades duraderas cuando la comunidad se une en torno a ellos.

