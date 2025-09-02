Uno Entre Rios | Ovación | Concordia

Concordia se prepara para una nueva edición del Encuentro del Bagre Amarillo

Concordia lanzó el Encuentro del Bagre Amarillo 2025 con más de 50 equipos inscriptos y una fuerte apuesta al turismo, la pesca deportiva y el ambiente.

2 de septiembre 2025 · 17:37hs
La puesta en escena de la edición 2025, que ya tuvo una instancia promocional en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires (bajo el marco de ExpERiencia Lago Salto Grande), esta vez fue lanzada en Concordia con gran expectativa, ya que se encuentran inscriptos más de 50 equipos, confirmando el interés de pescadores locales y de otras provincias.

Durante la presentación, se destacó el trabajo integral que viene llevando adelante la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación (a cargo de Mauricio Colello) en el camping La Tortuga, espacio al que pronto se le dará mayor uso social y turístico. Antes de obtener su posesión, comenzaron tareas de saneamiento y mejoras fuera del predio principal, con intervenciones sanitarias y de mantenimiento, reforzando el compromiso con la preservación ambiental y la seguridad de la comunidad.

El Bagre Amarillo impulsa el turismo sustentable en Entre Ríos

El presidente la Codesal, Eduardo Cristina, destacó el vínculo entre los organismos provinciales y locales para potenciar la pesca deportiva y el turismo sustentable en Entre Ríos, resaltando que este tipo de eventos contribuyen al desarrollo económico, cultural y recreativo de toda la región.

Con la mirada puesta en el fin de semana del torneo, Concordia se prepara para vivir una fiesta deportiva que combina naturaleza, tradición y turismo, reafirmando el valor del Encuentro del Bagre Amarillo como uno de los certámenes más emblemáticos del calendario provincial.

