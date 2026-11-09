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María Becerra hizo historia en la Marcha del Orgullo en Argentina

María Becerra estuvo a cargo del cierre musical de una jornada que reunió a más de 2,5 millones de personas frente al Congreso de la Nación

9 de noviembre 2026 · 10:55hs
María Becerra hizo historia en la Marcha del Orgullo en Argentina

María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la 35.ª Marcha del Orgullo en Argentina. La artista tuvo a su cargo el cierre musical de una jornada multitudinaria que convocó a más de 2,5 millones de personas frente al Congreso de la Nación, en una celebración atravesada por la música, la diversidad y la reivindicación de derechos.

María Becerra cerró la Marcha del Orgullo

Ante una multitud que acompañó cada momento, la cantante llevó su música a uno de los encuentros sociales y culturales más importantes del país. Su participación se sumó a una jornada en la que miles de personas se reunieron para visibilizar sus luchas, celebrar las identidades y defender el derecho a vivir y amar en libertad.

El espectáculo comenzó con “Dime Cómo Hago”, una elección que dio inicio a una presentación en la que María logró conectar con un público de distintas generaciones. La música se convirtió así en parte de una celebración que fue mucho más allá del escenario y que tuvo como protagonistas a quienes cada año salen a las calles para expresar su identidad y reclamar igualdad.

Para la artista, formar parte de esta convocatoria también significó acompañar y dar visibilidad a una comunidad que históricamente ha defendido sus derechos. En ese contexto, compartió un mensaje sobre la importancia de vivir el amor y la identidad sin miedo ni discriminación.

“El amor nunca debería ser motivo de miedo, vergüenza o discriminación. Todos merecemos vivir nuestra identidad y nuestros sentimientos con libertad, sin tener que pedirle permiso a nadie para ser quienes somos”, expresó.

La presentación llegó, además, en una semana especial para la cantante, que el pasado 5 de noviembre estrenó “TÚ SIN YO”, su nuevo single. La canción explora las emociones de un vínculo atravesado por la distancia, el deseo y la dificultad de dejar ir, y abre una nueva etapa dentro de su universo musical, con una propuesta que profundiza su costado más íntimo y emocional.

El lanzamiento forma parte de un período de intensa actividad artística para María Becerra, que también se prepara para sus próximos recitales en el Movistar Arena. De esta manera, la cantante continúa ampliando su recorrido musical y fortaleciendo el vínculo con un público que acompaña cada uno de sus proyectos.

Su paso por la Marcha del Orgullo dejó una postal que trascendió lo musical: la de una artista que encontró en ese escenario una oportunidad para acompañar una celebración colectiva y poner su voz al servicio de un mensaje de diversidad, igualdad y libertad.

LEER MÁS: Abel Pintos, Jairo, Jorge Rojas y Luciano Pereyra: la grilla musical de la visita papal

Marcha del orgullo Argentina Congreso de la Nación
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