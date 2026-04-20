Murió Luis Brandoni, a los 86 años

El gran actor argentino Luis Brandoni murió a los 86 años tras una internación de 11 días. Combinó su carrera en cine, televisión y radio con la política.

El gran actor argentino Luis Brandoni murió a los 86 años tras una internación de 11 días. Su rica carrera en cine se combinó con la acción gremial y política.

Luis Brandoni murió a los 86 años. Hace poco más de diez días había sido internado tras sufrir una caída que le provocó un hematoma cerebral, aunque ya acarreaba otros problemas de salud. Este lunes, su entorno confirmó su muerte, provocando un gran dolor en todos los ámbitos por los cuales paseó su figura.

La triste noticia la confirmó Carlos Rottemberg: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

Embed Beto querido,

Tras 48 años de amistad, y tantas decenas de “dedos puestos” por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores.

Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere.

Carlos Rottemberg pic.twitter.com/oc3uoUxQe3 — Multiteatro (@multiteatro) April 18, 2026

Su carrera excedió el ámbito artístico y también se destacó como sindicalista en el rubro actoral y en la política. Durante la Dictadura tuvo que exiliarse. Había nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud como Adalberto Luis Brandoni, fue conocido desde joven como “el Beto”, apodo que lo acompañó durante toda su vida.

A los 13 años se mudó junto a su familia al barrio porteño de Núñez, donde terminó de definir una identidad atravesada por dos pasiones tempranas: el fútbol (fue hincha de River desde la infancia) y la actuación. Proveniente de un hogar humilde, supo desde adolescente que quería ser actor, aun cuando durante un tiempo soñó con una carrera deportiva.

Su proyección pública se potenció, sin embargo, por fuera del escenario. Brandoni fue uno de los actores que asumió un compromiso activo con la organización gremial del sector artístico.

A comienzos de la década del setenta, por caso, ocupó por primera vez el cargo de secretario general en la Asociación Argentina de Actores, rol que desempeñó en distintos períodos y bajo diferentes conducciones, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del sindicalismo cultural.

En 1974, en un contexto marcado por amenazas, debió exiliarse junto a su familia en México. Esa salida forzada del país interrumpió momentáneamente su actividad gremial y artísticas.

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Sin embargo, un año más tarde regresó a Argentina y retomó su participación en el sindicato, reafirmando un perfil público atravesado por la defensa de los derechos laborales y la vida institucional del sector.

Brandoni volvió a ocupar la secretaría general de la Asociación Argentina de Actores en noviembre de 1996, aunque su regreso al cargo fue breve porque en diciembre de 1997 decidió renunciar para dar un giro decisivo e ingresar a la política nacional.

Militante histórico de la Unión Cívica Radical, ese año fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, iniciando así su etapa como legislador.

Desde entonces mantuvo una participación constante en la vida política. En 2005 fue candidato a senador nacional por la UCR bonaerense; en 2007 integró la fórmula como candidato a vicegobernador acompañando a Ricardo Alfonsín; en 2021 fue precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires; y en 2023 resultó electo parlamentario del Mercosur en las elecciones del Parlasur.

En el plano personal, tuvo dos hijas junto a la actriz Marta Bianchi y, en los últimos años, estuvo en pareja con la guionista y directora Saula Benavente.

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Una vida dedicada al arte

Brandoni construyó el arquetipo del actor argentino, eligiendo papeles en obras y películas emblemáticas. En el cine participó de 60 películas y formó parte de títulos como La Patagonia rebelde, La tregua, Juan que reía, Seré cualquier cosa pero te quiero, Cien veces no debo, Darse cuenta, La Odisea de los giles, El cuento de la comadreja y Esperando la carroza; en esta última, su frase de las tres empanadas se transformó en parte del imaginario colectivo, aunque él siempre la consideró como una escena más triste que graciosa.

En televisión tuvo 25 participaciones, algunas en ciclos populares como Mi cuñado junto a Ricardo Darín, en la que interpretó a un inolvidable Roberto Cantalapiedra; Buscavidas, un vendedor ambulante con el actor chileno Patricio Contreras; Durmiendo con mi jefe, con Guillermo Francella, cuyo personaje fue Enzo Tempone; Un gallo para Esculapio, en la que tomó el rol de de Marcelo Chelo, el jefe de una banda de piratas del asfalto, y El hombre de tu vida, otra vez compartiendo los roles protagónicos con Francella, donde interpretó a un entrañable sacerdote, el padre Francisco.

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Su último gran éxito en la pantalla fue Nada, una serie estrenada en 2023 por la plataforma Star+. Allí, Brandoni compartió cartel con Robert De Niro, a quien conoció a través de Lito Cruz, muy amigo del actor estadounidense. La amistad con De Niro se intensificó en 1986, cuando viajó a Nueva York para filmar una parte de Made in Argentina. “Tenía una escena con un actor norteamericano que había ido a cenar a un restaurante que era De Niro. Le preguntó qué hacía por allá, y este actor le contó que estaba filmando con un tal Brandoni y De Niro le dijo: ‘¡Brandoni! Decile que me llame’. Era porque estábamos en vísperas de Nochebuena, un 21 de diciembre, y él temía que yo pasara las fiestas solo, o con el equipo de producción. Así que quería invitarme a su casa, y fuimos con Martha (Bianchi) y una de mis hijas a su casa a pasar Nochebuena. Ahí surgió una relación y nos vimos muchas veces, de hecho la última vez que vino a Buenos Aires estuvo en mi casa”.

Pero fue en el teatro donde más se lució. Una determinación clave fue la que tomó mientras formaba parte del elenco de La pucha, escrita por Oscar Viale, en 1969. Allí decidió las obras de dramaturgos argentinos serían su opción a la hora de trabajar. En teatro,dejó un sello indeleble en Stéfano, La Fiaca, Chúmbale, Convivencia, Segundo tiempo, Gris de ausencia, El pan de la locura y Made in Lanús (como actor y director) y Parque Lezama (también en cine, y en ambas ocasiones dirigido por Juan José Campanella) entre casi 70 títulos.

Sobre los distintos formatos de los que participó, Brandoni era claro: “Lo que más me gusta es el teatro, porque uno puede ver realmente qué pasa con su trabajo. La televisión da popularidad y el cine, la perpetuidad”. En otra oportunidad, declaró: “El teatro es un arte vivo que me sigue sorprendiendo, incluso después de tantos años”, declaró Brandoni. Su entrega fue reconocida cuando la Secretaría de Cultura de la Nación lo nombró Personalidad Emérita de la Cultura, en una ceremonia en el Palacio Libertad.

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Militancia y exilio

Desde 1962, Brandoni participó en la Asociación Argentina de Actores, siendo elegido Secretario General una década más tarde. Su gestión estuvo marcada por la defensa de derechos laborales, la solidaridad y la militancia gremial, aunque también le costó amenazas, atentados y un secuestro en 1976. En el año 2021, confesó en la mesa de Juana Viale: “Me fui después de 55 años y de haber sido secretario general durante 11. Dejé de ser socio porque no me representa a mi, ni a otros actores argentinos... se transformó en la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores”.

La hostilidad política de la década del setenta lo obligó a exiliarse en México en 1975 tras amenazas de la Triple A. Volvió al país diez meses después, impulsado por la nostalgia personal y deportiva. Sobre el exilio, manifestó: “Viví muy mal el exilio, me fui por poco tiempo… A los diez meses volví porque no aguantaba más. También porque River volvía a ser campeón y necesitaba estar ahí”, recordó en una entrevista para Infobae.

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El peligro persistió: en 1976 fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde fue interrogado y amenazado antes de ser liberado por la presión de sus compañeros.

Su identificación con la Unión Cívica Radical (UCR) se consolidó en 1982, tras leer “La cuestión argentina” de Raúl Alfonsín. En tiempos de dictadura, ofreció su casa para reuniones clandestinas con Alfonsín, quien luego lo convocó como asesor ad honorem en temas culturales durante su presidencia. Brandoni fue electo diputado provincial en 1997,candidato a senador en 2005, acompañó a Ricardo Alfonsín como candidato a vicegobernador bonaerense en 2007 y se postuló como precandidato a senador suplente en 2013. En la actualidad era parlamentario del Mercosur por Argentina. “Hice política durante muchos años de mi vida y no dejé de ser decente”, reivindicaba.

Su visión sobre el sindicalismo y la política era crítica y autocrítica, y no ocultaba sus frustraciones: “La política es una tara muy complicada. He tenido una participación directa en la política nacional, más allá de mi militancia y tuve algunas satisfacciones y muchas frustraciones. Aunque eso ocurre con todos los políticos”.

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Familia y emociones profundas

La primera novia de Luis Brandoni fue una chica del barrio de Dock Sud, la hija del hielero. Sin embargo, se convirtió en su primer desazón romántica. Y lo explicó: “El amor no pudo ser, era amigo de mi familia y yo me sentía un traidor, como si estuviera faltando el honor de mi casa”.

Cuando tenía 16 años conoció, en un baile del Conservatorio en el que ambos estudiaban, a Martha Bianchi, que tenía 15. Cuando a Brandoni le dieron la baja del Servicio Militar, decidieron casarse. Al principio vivían en un departamento de un ambiente, donde pasaron estrecheces. Pero ambos compartiaron 33 años de matrimonio. Martha Bianchi, actriz y feminista, fue la madre de sus hijas Florencia y Micaela.

A principios de los años 2000, en Mar del Plata, conoció a Mónica López, productora y gestora cultural. En 2007 se casaron en el Registro Civil de la calle Uruguay e hicieron la fiesta en el San Juan Tennis Club, a la que asistió Raúl Alfonsín. Brandoni ya tenía 67 años y ella 39. “Firmamos porque la quiero, nos queremos y nos merecemos una formalidad como esta”, anunció. Ambos constituyeron además una sociedad, con la que produjeron. En el año 21′ se separaron.

En septiembre de 2013, en una cena en el cumpleaños 80 de un amigo, Claudio Segovia, invitó a sentarse a su mesa a la directora, guionista y productora Saula Benavente, 33 años menor que él. El acercamiento fue paulatino, y aunque no convivían, fue con ella que se mostró en la celebración de sus 85 años.

Alguna vez, Brandoni sintetizó su recorrido en el amor: “Martha fue un gran amor. Pasé 38 años de mi vida con ella. Después, la vida me regaló un nuevo comienzo. Estoy muy feliz”, relató Brandoni.

Era un abuelo presente, y celebró sus 85 años en el escenario, rodeado de familia y colegas. La pasión por el tango y el fútbol, y la importancia de la amistad, formaban parte de su visión de la vida. “Le pongo el tango al amor porque tiene todo: pasión y melancolía”, compartió.

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Trabajó hasta el final

En los años recientes, Brandoni mantuvo actividad constante en el teatro, junto a Soledad Silveyra, con funciones agotadas y ovaciones de pie por la obra Quién es quién. Sin embargo, debió afrontar problemas de salud. A finales de 2025 fue hospitalizado por un pico en su presión arterial. Estas complicaciones provocaron la suspensión de funciones y el apoyo solidario de colegas como Gerardo Romano y Ana María Picchio, quienes cedieron escenarios para facilitarle continuar actuando en Buenos Aires.

En abril de 2026 sufrió un accidente doméstico, una caída, que le provocó un hematoma en la cabeza. A pesar que en los primeros momentos parecía que se recuperaría, su salud se resintió y murió.

Las dificultades de salud nunca menguaron el compromiso de Brandoni con su oficio y su presencia sobre las tablas. Al repasar su vida, afirmaba: “Para uno saber que está en un momento de felicidad, tuvo que pasar algunos momentos de desaliento…”.

Más allá de los premios y los escenarios, el verdadero legado de Luis Brandoni se expresa en los valores compartidos, las historias vividas y su compromiso con la memoria social y el presente de la Argentina. Su vida, entre el arte, la ética política y el afecto familiar, persiste como recuerdo vivo en la cultura nacional. Brandoni permanecerá, más allá de la escena, en la emoción de quienes lo aplaudieron y en el eco de una voz honesta.