Memphis La Blusera vuelve a Paraná para revivir los grandes clásicos del blues argentino

Memphis La Blusera, una de las bandas más emblemáticas del blues y rock argentino, regresa a Paraná para presentarse el sábado 11 de octubre en el Teatro 3 de Febrero

Memphis La Blusera, una de las bandas más emblemáticas del blues y rock argentino, regresa a Paraná para presentarse el sábado 11 de octubre a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54). Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro, con cuotas sin interés para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.