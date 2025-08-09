Memphis La Blusera, una de las bandas más emblemáticas del blues y rock argentino, regresa a Paraná para presentarse el sábado 11 de octubre a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54). Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro, con cuotas sin interés para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.
Memphis La Blusera vuelve a Paraná para revivir los grandes clásicos del blues argentino
9 de agosto 2025 · 14:47hs
Fundada en 1978, la banda dejó un legado con canciones como “Moscato, pizza y fainá” y “La bifurcada”, y recorrió escenarios históricos del país. Tras la separación en 2008 y la pérdida de sus referentes, Memphis renació con nueva formación para mantener vivo su blues.
Este concierto es una oportunidad para revivir la potencia de su música y conectar con una parte fundamental de la historia del blues nacional.