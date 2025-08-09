Uno Entre Rios | Escenario | Aventura

Una aventura jurásica para disfrutar en familia en Santa Fe

La muestra "Dinosaurios y Dragones: Misión Jurásica" llega a Santa Fe desde el 9 de agosto, ofreciendo una experiencia que combina animatrónicos de tamaño real, zonas interactivas y realidad virtual

9 de agosto 2025
Desde el 9 de agosto, Santa Fe recibe una propuesta que promete convertirse en el plan ideal para celebrar el Día del Niño. La muestra “Dinosaurios y Dragones: Misión Jurásica” abre sus puertas en La Imprenta (Av. Galicia 1206), invitando a grandes y chicos a un recorrido donde la fantasía se une con la ciencia.

Más de 40 criaturas animatrónicas de tamaño real, entre dinosaurios y dragones, esperan para asombrar a los visitantes con movimientos, sonidos, luces y hasta efectos de humo. Pero la muestra va más allá de la sorpresa: incluye zonas interactivas pensadas para despertar la curiosidad y estimular la creatividad. Los niños pueden descubrir fósiles en un arenero, dibujar en estaciones especialmente diseñadas, y sumergirse en la realidad virtual que los transporta al mundo jurásico. Todo acompañado por animadores temáticos que aportan datos fascinantes y relatos que enriquecen la experiencia.

En diálogo con UNO, José Altamirano, productor local del evento, destacó el impacto que está teniendo la muestra en la ciudad y la región. “Esperamos mil personas para el primer día, y la respuesta es exponencial. Calculamos que más de 15.000 personas visitarán esta experiencia hasta fin de mes, y eso nos pone muy contentos”, comentó. Resaltó además la diversidad de propuestas que ofrece la exposición: “Es un espectáculo pensado para toda la familia, con una combinación de animatrónicos, contenido educativo y espacios para el juego y la interacción. La realidad virtual es un plus que encanta a todos”.

La muestra se mantendrá en Santa Fe hasta el 31 de agosto, con horarios de jueves y viernes de 15 a 20 horas, y sábados y domingos de 10 a 13 y de 15 a 20 horas. Las entradas están a la venta en www.ticketway.com.ar y en puntos físicos de la ciudad, Santo Tomé y Paraná. “Dinosaurios y Dragones: Misión Jurásica” es una invitación para volver a ser niños, compartir momentos de asombro y aprender jugando en una propuesta que busca fortalecer el vínculo entre generaciones en esta fecha especial.

