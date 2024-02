Maxi Trusso reversionó un clásico de Gilda

Maxi Trusso descubrió su amor por el arte desde la más temprana infancia. Siendo el menor de nueve hermanos, primero lo acompañaron las canciones que pasaban en la radio, después los casetes, los vinilos, los CDs, y finalmente las plataformas digitales. Fruto de aquella curiosidad incesante, surgió su faceta de compositor y lanzó hits como “Please me”, “Same Old Story”, “Nothing at all”. Ahora con su nuevo tema "Se me ha perdido un corazón", logró revivir un clásico: "Es un camino de siempre empezar devuelta, con experiencia, pero un camino nuevo", introdujo Maxi a Radio La Red Paraná (88.7).

"Esta fue una idea que surgió de parte de un amigo mio que me presentó a Antonio Ríos en un momento y a través de eso fui llegando a temas como el de Gilda. Fue una combinación de cosas, de poder conectarme con grandes compositores de la música argentina", explicó el productor. Maxi indicó que se deja sorprender por todo lo que la vida le presenta a lo largo de su recorrido artístico: "Me gustaba mucho cantar, escuchaba la radio por horas, sabía cuál era la música que iba surgiendo, escuchaba John Lennon, Bonni M, Michael Jackson..."

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Son Music (@sonmusic.ok)

Maxi Trusso, cantautor argentino, lanzó en 1997 su canción Fragments of life, que compuso junto a Frank Di Mauro siendo parte de la banda Roy vedas. Allí, por primera vez en la historia, se utilizó el Autotune para una producción musical. El tema fue éxito en Londres, convirtiéndose en la única canción de un argentino rankeada en el Top of the Pops de la revista Billboard inglesa. La canción recorrió varias estaciones de radio del mundo , y gracias a ese enpuje la banda es convocada para telonear a los Rollings Stones en Turquia. Tiempo después el tema llegara a oídos de cantante Cher, inspirándose a utilizar el recurso para lanzar Believe, generando un éxito mundial. El tiempo paso desde aquella técnica utilizada por primera vez hace 25 años fue adoptada por las grandes figuras nacionales e internacionales, e hizo que Maxi marcara el camino para las nuevas generaciones de artistas. "Empecé a producir música pero jamás pensé que iba a dedicarme a la composición o cantar canciones que es un poco lo que hacen los músicos contemporáneos".

Embed

Viva el rock And Roll es un disco de punk rock , con elementos de rock clásico y electrónica garage . Grabado en Italia, producido por Maxi Trusso. "Un disco muy genuino y fresco, donde se conjuga por momentos el dance garage y el punk rock", reza la gacetilla de prensa.