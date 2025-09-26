Mario Martínez vuelve a sorprender con "Una de Pirandello" en La Hendija

El viernes 10 de octubre, Mario Martínez presentará la cuarta función de Una de Pirandello, obra que dirige, adapta y protagoniza. La función se realizará en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171), y las reservas de entradas pueden gestionarse al 343-5126724. El valor de la entrada es de $15.000.

La propuesta constituye una desafiante versión del clásico de Luigi Pirandello Seis personajes en busca de autor. Martínez, con una extensa trayectoria en la puesta de clásicos, ha trabajado sobre títulos como Madre Coraje, de Bertolt Brecht; La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca; y Mi hijo el dotor, de Florencio Sánchez. Para él, el teatro es un motor vital y esta nueva producción refleja su pasión por el arte escénico y la exploración de los límites de la actuación.

En esta obra, Martínez enfrenta un desafío inusual: encarnar él solo a una docena de personajes, cada uno con sus matices, historias y conflictos. Además, su desempeño como escenógrafo vuelve a demostrar su talento en la dimensión estética y visual de la puesta. Como destacó la crítica de Carlos Marín, la obra se sostiene con respeto y dignidad, elementos que atraviesan toda la propuesta.

Durante su visita a la redacción de UNO, Martínez explicó el proceso creativo: “Este proyecto comenzó con un formato más tradicional, con varios actores, pero tras observar otras versiones unipersonales de obras clásicas, decidí adaptarlo para hacerlo yo solo. Fue un proceso tedioso y muy difícil, pero finalmente surgió el entusiasmo y la convicción de que valía la pena mostrarlo a la comunidad. Estrenamos el primero de agosto y el recibimiento fue excelente. Ahora llega la cuarta función el 10 de octubre”.

Sobre la obra, Martínez detalló: “La situación consiste en un director en el escenario leyendo un libreto mientras un grupo de actores intenta ensayar. Se les sorprende con la llegada de personas que buscan hablar con un autor que no está. A partir de allí, se desarrolla un conflicto que expone a cada personaje de manera profunda. Es un espectáculo duro, que invita al público a imaginar y a sumergirse en la obra. Todos los personajes, desde la madre hasta el director, quedan claros y comprensibles para la audiencia”.

Trayectoria

El director y actor también habló sobre su vínculo con el teatro desde la infancia: “Mi pasión surgió en la primaria, en los actos escolares y en juegos de ficción. Luego continué mi formación en Buenos Aires, trabajando en musicales y desarrollando una carrera como escenógrafo. Hoy, en Paraná, doy clases y talleres, y este proyecto refleja todo ese recorrido: un teatro hecho con pasión, a pulmón, donde lo económico no es el motor sino el compromiso con el arte”.

Martínez invitó al público a sumarse a esta nueva función: “Estoy muy feliz por la recepción que ha tenido la obra. No me gusta hablar de ‘última función’, porque siempre puede haber una vuelta. Después de esta presentación, evaluaremos la posibilidad de girar por la provincia y seguir compartiendo esta experiencia que tanto nos apasiona”.