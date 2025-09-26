Uno Entre Rios | Escenario | Mario Martínez

Mario Martínez vuelve a sorprender con "Una de Pirandello" en La Hendija

El viernes 10 de octubre, Mario Martínez presentará la cuarta función de "Una de Pirandello", obra que dirige, adapta y protagoniza

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

26 de septiembre 2025 · 09:47hs
Mario Martínez vuelve a sorprender con Una de Pirandello en La Hendija

FERNANDA RIVERO / UNO

Mario Martínez vuelve a sorprender con "Una de Pirandello" en La Hendija

El viernes 10 de octubre, Mario Martínez presentará la cuarta función de Una de Pirandello, obra que dirige, adapta y protagoniza. La función se realizará en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171), y las reservas de entradas pueden gestionarse al 343-5126724. El valor de la entrada es de $15.000.

"Una de Pirandello" en La Hendija

La propuesta constituye una desafiante versión del clásico de Luigi Pirandello Seis personajes en busca de autor. Martínez, con una extensa trayectoria en la puesta de clásicos, ha trabajado sobre títulos como Madre Coraje, de Bertolt Brecht; La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca; y Mi hijo el dotor, de Florencio Sánchez. Para él, el teatro es un motor vital y esta nueva producción refleja su pasión por el arte escénico y la exploración de los límites de la actuación.

cuenta regresiva para el harlem festival en santa fe

Cuenta regresiva para el Harlem Festival en Santa Fe

la musica de gustavo cerati se vive en vivo: crimen llega al teatro 3 de febrero

La música de Gustavo Cerati se vive en vivo: "Crimen" llega al Teatro 3 de Febrero

En esta obra, Martínez enfrenta un desafío inusual: encarnar él solo a una docena de personajes, cada uno con sus matices, historias y conflictos. Además, su desempeño como escenógrafo vuelve a demostrar su talento en la dimensión estética y visual de la puesta. Como destacó la crítica de Carlos Marín, la obra se sostiene con respeto y dignidad, elementos que atraviesan toda la propuesta.

Durante su visita a la redacción de UNO, Martínez explicó el proceso creativo: “Este proyecto comenzó con un formato más tradicional, con varios actores, pero tras observar otras versiones unipersonales de obras clásicas, decidí adaptarlo para hacerlo yo solo. Fue un proceso tedioso y muy difícil, pero finalmente surgió el entusiasmo y la convicción de que valía la pena mostrarlo a la comunidad. Estrenamos el primero de agosto y el recibimiento fue excelente. Ahora llega la cuarta función el 10 de octubre”.

Sobre la obra, Martínez detalló: “La situación consiste en un director en el escenario leyendo un libreto mientras un grupo de actores intenta ensayar. Se les sorprende con la llegada de personas que buscan hablar con un autor que no está. A partir de allí, se desarrolla un conflicto que expone a cada personaje de manera profunda. Es un espectáculo duro, que invita al público a imaginar y a sumergirse en la obra. Todos los personajes, desde la madre hasta el director, quedan claros y comprensibles para la audiencia”.

Trayectoria

El director y actor también habló sobre su vínculo con el teatro desde la infancia: “Mi pasión surgió en la primaria, en los actos escolares y en juegos de ficción. Luego continué mi formación en Buenos Aires, trabajando en musicales y desarrollando una carrera como escenógrafo. Hoy, en Paraná, doy clases y talleres, y este proyecto refleja todo ese recorrido: un teatro hecho con pasión, a pulmón, donde lo económico no es el motor sino el compromiso con el arte”.

Martínez invitó al público a sumarse a esta nueva función: “Estoy muy feliz por la recepción que ha tenido la obra. No me gusta hablar de ‘última función’, porque siempre puede haber una vuelta. Después de esta presentación, evaluaremos la posibilidad de girar por la provincia y seguir compartiendo esta experiencia que tanto nos apasiona”.

LEER MÁS: Cultura y redes sociales: el mundo digital al servicio de artistas y espectadores

Mario Martínez Una de Pirandello La Hendija Teatro Paraná
Noticias relacionadas
La cultura en tiempos de redes sociales

Cultura y redes sociales: el mundo digital al servicio de artistas y espectadores

SUNSET FSTVL en Paraná

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

Los del Litoral 

Los del Litoral llegan al Teatro 3 de Febrero

Festival Ritmos Argentinos

Festival Ritmos Argentinos: recitales gratuitos en Rosario del Tala, Concordia y Paraná

Ver comentarios

Lo último

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Ultimo Momento
Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

La heladería con el cucurucho bañado más largo fue reconocida por Afadhya en su 60 aniversario

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

Triple femicidio: Thelma Fardin cuestionó a Patricia Bullrich y al presidente Milei

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Policiales
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Ovación
Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Pádel: el circuito profesional llega este fin de semana a Paraná

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Súper Rugby Américas 2026: Santa Fe recibirá la presentación de la nueva franquicia argentina

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Con dos entrerrianas, Las Yaguaretés retoman los entrenamientos

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

Fecha de clásicos en la Liga Provincial

La provincia
Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: Descenso sobrerrepresentado

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: "Descenso sobrerrepresentado"

Bomberos Voluntarios suman App para personas que afrontan desafíos para comunicarse

Bomberos Voluntarios suman App para personas que afrontan desafíos para comunicarse

Adultos podrán constituirse como referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes

Adultos podrán constituirse como referentes de cuidado de niños, niñas y adolescentes

Dejanos tu comentario