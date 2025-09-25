Uno Entre Rios | Escenario | cultura

Cultura y redes sociales: el mundo digital al servicio de artistas y espectadores

En la era de los algoritmos y los likes, la cultura también se volvió digital. Conciertos, libros y obras de teatro conviven hoy con videos virales

Por Fernanda Rivero

25 de septiembre 2025 · 07:24hs
En la era de los algoritmos y los likes, la cultura también se volvió digital. Conciertos, muestras de arte, libros y obras de teatro conviven hoy con videos virales, reels y transmisiones en vivo. Para los artistas, las redes se transformaron en un escaparate imprescindible; para el público, en una ventana que permite explorar sin fronteras.

Lo que antes parecía inalcanzable ahora está un clic de distancia. Cada artista, ya sea emergente o consagrado, tiene su canal, su comunidad digital y un community manager que organiza y potencia su presencia en plataformas como Instagram, TikTok o Facebook.

Este fenómeno democratiza el acceso al arte. Quienes no pueden pagar una entrada o no logran llegar a un espectáculo en vivo pueden acompañar el minuto a minuto a través de lo que comparte el público.

En ese sentido, cada celular ocupa el rol de registro de la experiencia, y cada “me gusta” o comentario suma a la construcción de un relato sobre la obra. Para el artista, esto significa promoción, visibilidad y una manera de mostrarse más humano; para el público, la posibilidad de acercarse, conocer y sentirse parte de un evento cultural, aunque sea a distancia.

Al mismo tiempo, este acceso inmediato también trae desafíos. La velocidad con la que circula la información puede reducir la profundidad de la experiencia: un video de un minuto o un reel no siempre logra transmitir la emoción, la música, los gestos o la energía de un espectáculo en vivo. La cultura corre el riesgo de fragmentarse, de consumirse como un contenido fugaz y efímero.

Aun así, las oportunidades que abre son inéditas. Artistas emergentes pueden llegar a audiencias que antes resultaban inalcanzables; quienes disfrutan de géneros menos difundidos encuentran una vía para conectarse con nuevas propuestas; y el público descubre técnicas, estilos y voces que no aparecen en medios tradicionales.

Cada red social tiene su particularidad, pero todas contribuyen a ampliar el alcance del arte y a generar comunidad: Instagram permite mostrar imágenes y momentos estéticos; TikTok impone un ritmo vertiginoso y viral; Facebook ofrece debate y seguimiento; y YouTube abre un espacio para contenidos más extensos, como tutoriales o conciertos completos.

Además, el impacto de las redes no se mide solo en cantidad de seguidores o reproducciones, sino en la interacción que generan. Los comentarios, los compartidos y los directos permiten al público sentirse parte de la obra y al artista recibir un feedback inmediato, algo que antes solo ocurría tras un espectáculo o exposición. Este ida y vuelta enriquece la experiencia cultural y transforma la manera en que se construye la relación entre creadores y espectadores.

El furor de cada red social también marca tendencias: un reel viral puede poner en primer plano un artista emergente, una obra de teatro o una nueva propuesta musical; un post en Instagram puede motivar la visita a una exposición. Así, la cultura se expande, se comparte y se vive en múltiples dimensiones, donde lo presencial y lo digital conviven y se potencian.

Las redes sociales no reemplazan la experiencia cultural presencial, pero la amplifican, la transforman y la acercan a más personas. La clave puede estar en encontrar un equilibrio: aprovechar la inmediatez y el alcance de las plataformas digitales, sin perder la emoción, la energía y la intimidad que ofrece vivir el arte cara a cara. La cultura en tiempos de redes sociales es, más que nunca, una experiencia compartida para sentir y acercarse al arte, aunque sea desde la pantalla de un celular.

