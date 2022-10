Manuel Wirtz compartirá en Paraná su disco más autorreferencial y sus éxitos

Acompañado de sus músicos en un nuevo formato, con el que viene recorriendo los escenarios de las principales ciudades de todo el país, mas la participación de invitados especiales, Wirtz arribará a Paraná para vivir una velada colmada de emociones. Las entradas para este encuentro se pueden comprar en Flamingo bar y de manera virtual a través de www.passline.com. Con casi 30 años de trayectoria, el músico precisó que su arribo a la capital provincial será un reencuentro con gente muy querida y con conocidos de muchos años.

“Significa una especie de abrazo que me vuelvo a dar con el público y con aquellos viejos amigos que me han acompañado siempre, en tiempos donde uno daba los primeros pasos y estuvieron apoyando”, indicó y agregó: “Toda esa zona del litoral ha sido una zona de batalla hermosa la cual he frecuentado mucho con mi banda, con mis músicos y hasta incluso llegué a dar clases de mimo y clown en Paraná. Así que muy feliz, siento un gran placer de encontrarme con personas muy queridas después de tanto tiempo”. Para Wirtz realizar esta gira por diferentes provincias es un gran ‘privilegio’ luego de atravesar una pandemia tan cruda y difícil como fue la de Covid-19. “Yo puedo contarlo pero hay gente que no pudo, y el hecho de tener la posibilidad de encontrarme hoy con el público y girar es un privilegio y un alivio”. En ese sentido remarcó que la gira es sinónimo de trabajo, lo cual por añadidura implica que un gran equipo constituido por asistentes técnicos tienen su fuente laboral. Esto indudablemente fue lo que se vio afectado con la emergencia sanitaria . Al respecto, el cantautor manifestó: “Mucho tiempo estuvimos guardados, los artistas no tuvimos ingresos y eso también incluyó a sonidistas, iluminadores, conductores que manejaban las combi y los micros. Estuvo todo detenido”.

Sin embargo, en ese marco de medidas sanitarias estrictas y de un virus de alta contagiosidad, el artista multifacético no se detuvo en su hacer y decidió publicar su último material musical como una manera de darle otra visión a su 2020. Pese a quizás algunas dudas,

Todo vio la luz ese año. Sobre esa decisión Wirtz aseveró: “Era un disco que venía siendo trabajado y estaba terminado. Decidí publicarlo porque había sido tan fuerte la desazón que generó la pandemia y dije prefiero sacar algo lindo y tener un recuerdo y un material entrañable para contar cada vez que se hable de 2020”. Se trata del disco más autorreferencial que ha tenido en su carrera, con lindas historias para escuchar y en ese aspecto radica la decisión final de su publicación en un año tan complejo. Posteriormente, en 2021 el músico contrajo la enfermedad y permaneció ocho días internado, donde temió por su vida. Por todo ello, el músico expresó que está “agradecido a la vida y a Dios por estar hoy de pie caminando y haciendo esta gira”.

El tour por el país, el cual ya ha comenzado, conecta a las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan, el sur de Argentina y el litoral.

Su actualidad

Inquieto y en permanente movimiento, Wirtz vive un presente muy próspero producto de tantos años de trabajo.

Actualmente, al unísono que desarrolla su gira, participa en el programa de televisión Canta Conmigo Ahora, el cual se emite por la pantalla de El Trece. Allí es parte del jurado junto a otros artistas nacionales e internacionales. Y en este año de proyectos concretados y de nuevos desafíos que se han presentado, Wirtz publicó la canción Por lo que yo te quiero, la cual ha sido interpretada previamente por músicos como La Mona Jiménez, Rodrigo, y Walter Olmos. Se trata de un tema musical donde Wirtz hizo su versión y que se ha caracterizado por un importante proceso de producción. “La grabamos en Los Ángeles en vivo en el River Arena, en el programa de Dante Gevel”, agregó el artista.

Embed

Avizorando el 2023

Probablemente en materia de producción musical Wirtz continúe compartiendo novedades. En principio tiene previsto un nuevo viaje el año próximo a Los Ángeles para grabar material y por estas semanas tendrá definiciones importantes en lo que respecta a la televisión. Y para lo que resta del 2022 Wirtz seguirá visitando lugares con su música y sumando kilómetros recorridos.