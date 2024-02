Manu Mantica brindará un nuevo taller literario

En diálogo con UNO , la escritora brindó detalles del espacio que lidera y contó, además, cómo surgió el mismo: “El taller de verano iniciará el 20 de febrero y se titula Cosas que me pasaron durante la infancia me están sucediendo recién ahora. Está dirigido a toda persona mayor de 18 años, es decir jóvenes y adultos. La idea es que tengan ganas de escribir y de leer. No se requieren conocimientos previos de ningún tipo ni materiales, justamente la idea es ofrecer el tiempo del taller para escribir, leer y conversar sobre los autores y autoras”.

El taller será virtual, por lo que podrán conectarse personas de toda la provincia. Manu participó de las antologías Jardín y Campo publicadas por Proyecto Camalote Editorial y es autora de Las cosas no mejoran con el tiempo, un poemario publicado por Ana Editorial en enero de 2023.

Manu Mantica2.jpg

“Allá por 2007 escribí en una agenda que el amor sería el tema de mi libro. Hoy puedo decir, primer libro publicado mediante que, el amor, en verdad es el móvil. Este libro es la prueba de que el amor es un hecho. Abro el libro, abro el tiempo y se abre un silencio que me deja caminando al costado de la alegría. Nada ha mejorado mi vida tanto como lo ha hecho la poesía”, publicó al presentarlo. “En lo personal, mi autora favorita es Estela Figueroa, una poeta santafesina que se destacaba mucho por su relación con la literatura sin creerse algo por eso, como esta idea de desprenderse de la escritura y del oficio de escribir como si nos diera una identidad”, contó.

“Es mentira que existe la flor de la vida, todo esconde la cicatriz de lo prematuro. El dolor es una comida sin sal o un río seco. Yo cocino con la esperanza de que brote el agua”, dice Manu Mantica en su libro.

LEER MÁS: LAS COSAS NO MEJORAN CON EL TIEMPO, ANA EDITORIAL

La escritora destacó que el objetivo del taller es que cada uno crezca e incorpore nuevos conocimientos a partir de las lecturas, la escritura y las conversaciones. “Siempre apunto a que los materiales que armo y reúno sean algo más, me gusta conocer y saber desde qué lugar escribe cada autor y por qué. Como coordinadora de talleres me interesa poder ir trabajando y transformando mi relación con el oficio, y eso es también lo que busco transmitir en mi espacio, empezar a ubicar y entender que se trata más de querer escribir que de querer ser escritor, es decir, no apuntar hacia una identidad sino ir hacia un hacer, eso es lo que busco mostrar. Además, pienso que eso puntualmente tiene efectos en la manera en que escribimos, por ejemplo, si nosotros estamos tan fijos en la identidad de escritores, no nos podemos transformar con el otro, con la mirada del otro, con las manos del otro. Por eso esa es la búsqueda ante la transmisión de la poesía”, explicó.

Emma Barrandéguy.jpg

A su vez, contó que el nombre del taller es un homenaje hacia Arnaldo Calveyra, un escritor, poeta, novelista y dramaturgo entrerriano y quien fue condecorado en su momento por el gobierno francés con la Ordre des Arts et des Lettres. “Leo y admiro muchísimo a Arnaldo. También tengo otros escritores entrerrianos que me gustan mucho, por ejemplo Emma Barrandéguy, una poeta disruptiva. Daniel Durand, poeta de la generación de los 90 y que también ha sido precursor. Tuve la suerte de poder haber hecho algunos talleres con él”, contó.