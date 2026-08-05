Los Tabaleros llegan a Paraná con una fiesta donde "todo es folklore"

La banda se presentará el viernes 14 de agosto, a las 21, en Drake, con un show que recorrerá sus grandes canciones y el nuevo material.

La banda se presentará el viernes 14 de agosto, a las 21, en Drake, con un show que recorrerá sus grandes canciones y el nuevo material.

Los Tabaleros regresan a Paraná para presentar Todo es Folklore, la gira con la que reafirman su identidad musical: una propuesta donde el folklore se mezcla con el punk rock, el cuarteto, la cumbia y otros géneros sin perder de vista sus raíces. La banda se presentará el viernes 14 de agosto, a las 21, en Drake y las entradas pueden adquirirse a través de Gradatickets y en Flamingo Bar.

En la previa del show, José María Martínez, cantante y guitarrista del grupo, dialogó con UNO sobre el presente de la banda, el concepto detrás de su nuevo trabajo discográfico y una forma de entender la música donde las fronteras entre géneros dejan de tener sentido.

Los Tabaleros: "Nos dimos cuenta de que todo es folklore y que todas las mezclas son posibles"

Música sin etiquetas

El nombre del nuevo disco no es casual. Para Martínez, resume el recorrido que hizo la banda desde sus comienzos y la evolución de una propuesta que nunca dejó de buscar una voz propia.

“Arrancamos siendo una banda tradicional de folklore, pero en un momento sentimos la necesidad de empezar a tener una identidad propia. Ahí empezaron a entrar influencias del punk, del rock, del cine, de la pintura y de un montón de cosas que también eran parte de nosotros”, explicó.

Esa búsqueda terminó dando forma a lo que define como un “folklore mutante”, una identidad que hoy caracteriza a Los Tabaleros y que se refleja en Todo es Folklore, un álbum de colaboraciones con artistas de distintos estilos.

“Este disco reúne a amigos de la música como Los Caligaris, Las Pastillas del Abuelo, Los Nocheros, El Kuelgue, Ráfaga y Los Tekis. Ahí entendimos que todo es folklore y que todas las mezclas son posibles”, sostuvo.

Un público sin prejuicios

Para el músico, el panorama cambió mucho en comparación con los primeros años de la banda y hoy el público vive la música con mucha más libertad.

“Cuando éramos jóvenes las elecciones musicales hasta generaban peleas. Hoy todo eso cambió muchísimo. Las listas de Spotify de cualquiera son una licuadora de géneros y la gente evolucionó mucho en ese sentido”, reflexionó.

Además del disco, Los Tabaleros desarrollaron una propuesta audiovisual inspirada en los antiguos programas musicales de televisión, con la participación de Fabio Alberti y Rodrigo Vagoneta.

“Siempre fuimos fanáticos de la televisión argentina y de esos grandes programas donde se presentaban bandas en vivo. También nos gusta esa estética retro y atemporal, así que todo eso terminó formando parte del proyecto”, contó.

El humor también ocupa un lugar central en la identidad del grupo.

“Es nuestra forma de comunicarnos y de vivir. A veces hasta genera confusión porque la gente no sabe cuándo hablamos en serio y cuándo estamos haciendo un chiste. No hacemos canciones humorísticas, pero sí vivimos con humor. La felicidad también es una decisión y nosotros siempre construimos desde ese lugar”, afirmó.

Sobre el reencuentro con el público entrerriano, Martínez adelantó que será una noche para recorrer distintas etapas de la banda.

“Va a ser un show de aproximadamente una hora y media, donde vamos a tocar las canciones de siempre, las de ‘Todo es Folklore’ y también habrá algunas sorpresas”, anticipó.

La presentación en Paraná forma parte de una extensa gira nacional que ya pasó por Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, y que continuará por Rosario, Concordia, Tandil, Mar del Plata, Neuquén y distintas ciudades del país, llevando una propuesta que demuestra que, para Los Tabaleros, la música no entiende de etiquetas sino de goce e identificación.