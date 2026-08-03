La propuesta de la escuela incluye talleres sobre diseño, reciclado, tecnología 3D, gestión cultural y construcción de temáticas carnavaleras.

La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales.

La Escuela de Carnaval "Pedro Lemebel" de Paraná comenzó a desarrollar en Nogoyá un ciclo gratuito de formación destinado a artistas, hacedores culturales y personas vinculadas al carnaval. La iniciativa busca fortalecer esta expresión popular mediante la capacitación y el intercambio de experiencias entre referentes del sector.

Las actividades se realizan en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura" y comprenden cuatro encuentros organizados en conjunto con la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá.

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Formación en distintas áreas

Las capacitaciones están a cargo de integrantes de la Red de Artistas del Carnaval Paranaense y abordan diferentes aspectos vinculados con la organización y el desarrollo de las comparsas.

Nora Aracil dicta el taller "De la idea a la calle: pensar la temática", orientado a la construcción de enredos y al desarrollo conceptual de los proyectos carnavaleros.

Por su parte, Esteban Amatti trabaja sobre neoplasticismo y técnicas de reciclado de materiales, mientras que Tadeo Mansilla presenta herramientas de tecnología 3D aplicadas al carnaval. El ciclo se completa con el espacio a cargo de Aldana Del Mestre, dedicado a la gestión cultural y la comunicación.

Impulso a las expresiones locales

Aracil destacó la importancia de generar instancias de formación para quienes participan del carnaval y valoró la decisión del municipio de impulsar este tipo de propuestas.

"Es muy valioso que Nogoyá promueva estos espacios porque permiten a quienes hacen el carnaval capacitarse, compartir experiencias y generar nuevas ideas para fortalecer las expresiones locales", señaló.

Desde la organización indicaron que el objetivo del ciclo es revalorizar el carnaval como manifestación cultural, favorecer el intercambio de saberes entre artistas y brindar herramientas que contribuyan al crecimiento de esta actividad en la comunidad.