Uno Entre Rios | Escenario | Escuela

La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales

La propuesta de la escuela incluye talleres sobre diseño, reciclado, tecnología 3D, gestión cultural y construcción de temáticas carnavaleras.

3 de agosto 2026 · 22:16hs
La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales.

La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales.

La Escuela de Carnaval "Pedro Lemebel" de Paraná comenzó a desarrollar en Nogoyá un ciclo gratuito de formación destinado a artistas, hacedores culturales y personas vinculadas al carnaval. La iniciativa busca fortalecer esta expresión popular mediante la capacitación y el intercambio de experiencias entre referentes del sector.

Las actividades se realizan en la Casa de la Cultura "Profesor Juan José Antonio Segura" y comprenden cuatro encuentros organizados en conjunto con la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá.

Entrevista con Darío López y el oficio artesanal del diseñador de calzado.

Entrevista con Darío López y el oficio artesanal del diseñador de calzado

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano.

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

Formación en distintas áreas

Las capacitaciones están a cargo de integrantes de la Red de Artistas del Carnaval Paranaense y abordan diferentes aspectos vinculados con la organización y el desarrollo de las comparsas.

Nora Aracil dicta el taller "De la idea a la calle: pensar la temática", orientado a la construcción de enredos y al desarrollo conceptual de los proyectos carnavaleros.

Por su parte, Esteban Amatti trabaja sobre neoplasticismo y técnicas de reciclado de materiales, mientras que Tadeo Mansilla presenta herramientas de tecnología 3D aplicadas al carnaval. El ciclo se completa con el espacio a cargo de Aldana Del Mestre, dedicado a la gestión cultural y la comunicación.

Impulso a las expresiones locales

Aracil destacó la importancia de generar instancias de formación para quienes participan del carnaval y valoró la decisión del municipio de impulsar este tipo de propuestas.

"Es muy valioso que Nogoyá promueva estos espacios porque permiten a quienes hacen el carnaval capacitarse, compartir experiencias y generar nuevas ideas para fortalecer las expresiones locales", señaló.

Desde la organización indicaron que el objetivo del ciclo es revalorizar el carnaval como manifestación cultural, favorecer el intercambio de saberes entre artistas y brindar herramientas que contribuyan al crecimiento de esta actividad en la comunidad.

Escuela Carnaval Nogoyá
Noticias relacionadas
Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná.

Hallaron a un intruso en la Escuela Bazán y Bustos de Paraná

El robo en la escuela de Paraná se produjo durante el fin de semana. Desconocidos destrozaron cerraduras y sustrajeron útiles escolares

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Varias aulas de la escuelas fueron desprendidas y desde la institución piden donaciones.

Escuela de Concordia pide donaciones para arreglar aulas tras el temporal

parana anuncio a los artistas premiados en una nueva edicion de los premios municipales de arte

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

Ver comentarios

Lo último

Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

Ultimo Momento
Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales

La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales

Barberos de Concordia impulsan campaña solidaria

Barberos de Concordia impulsan campaña solidaria

Policiales
Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Ovación
La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

Talleres goleó 4-0 en su visita a Platense y logró su primera victoria

La provincia
Barberos de Concordia impulsan campaña solidaria

Barberos de Concordia impulsan campaña solidaria

Incucai aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos y mejorar los trasplantes

Incucai aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos y mejorar los trasplantes

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Dejanos tu comentario