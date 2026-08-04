Uno Entre Rios | Escenario | cultura

Cuando la cultura también juega de local para impulsar la ciudad

El Club Atlético Patronato comienza a trabajar para convertir el estadio Presbítero Bartolomé Grella en un espacio apto para grandes recitales

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

4 de agosto 2026 · 09:58hs
Una oportunidad para que Entre Ríos deje de viajar y empiece a convocar

Una oportunidad para que Entre Ríos deje de viajar y empiece a convocar

Durante años, para miles de entrerrianos hubo una costumbre que parecía inevitable: cuando un artista anunciaba una gira, lo primero era mirar el mapa. Santa Fe, Rosario, Córdoba o Buenos Aires. Después aparecía la logística: sacar cuentas, conseguir transporte, encontrar dónde dormir y hacer que el viaje fuera posible.

Patronato abre una puerta que puede cambiar el futuro cultural de Paraná

Muchas veces, implicaba organizar un viaje, pagar combustible o pasajes, conseguir alojamiento, pedir un día de trabajo o resignarse porque el costo hacía imposible asistir. El espectáculo ocurría, pero siempre en otra ciudad.

Colón lanza una agenda gratuita con deportes, teatro y circo para las vacaciones

"Un Finde para Jugar": Colón ofrecerá actividades gratuitas para las infancias

Cada 27 de julio se conmemora en Argentina el Día del Antropólogo en homenaje a la creación del Colegio de Graduados en Antropología

Día del Antropólogo en Argentina: por qué se celebra cada 27 de julio

Un cambio histórico

Por eso, la decisión del Club Atlético Patronato de comenzar a trabajar para convertir el estadio Presbítero Bartolomé Grella en un espacio apto para grandes recitales merece ser observada como algo más que una novedad institucional. Si el proyecto logra concretarse, puede representar un cambio cultural para Paraná y para toda la provincia.

Se trata de modificar una lógica histórica. Durante décadas, los grandes espectáculos pasaron de largo por la provincia. Los entrerrianos fuimos espectadores itinerantes, acostumbrados a viajar para acceder a propuestas culturales de gran escala. Que esa realidad pueda empezar a cambiar significa mucho más que tener un recital cerca de casa.

Un show moviliza una ciudad mucho antes de que se enciendan las luces del escenario. Hoteles que reciben turistas, bares y restaurantes que trabajan más, taxis y remises, estaciones de servicio, comercios, emprendedores, puestos gastronómicos, personal de seguridad, técnicos, productores, sonidistas y decenas de trabajadores que encuentran una oportunidad laboral alrededor de cada evento.

La cultura genera economía. Y muchas veces ese impacto queda invisibilizado detrás de la emoción de ver a un artista.

Paraná tiene capacidad hotelera, una oferta gastronómica consolidada y una ubicación estratégica. Está a pocos kilómetros de Santa Fe y relativamente cerca de otras ciudades de Entre Ríos y del litoral. Un recital de convocatoria nacional podría atraer público de distintos puntos de la región y convertir a la ciudad en un destino durante un fin de semana completo.

Cuando una ciudad entra en el circuito de las grandes giras, también comienza a ocupar un lugar distinto en el mapa cultural. Deja de ser solamente un lugar desde donde se viaja y pasa a ser un destino al que otros llegan. Esa transformación fortalece la identidad cultural, genera movimiento permanente y abre nuevas posibilidades para productores, artistas y organizaciones locales.

Pensar a futuro

Claro que todavía queda camino por recorrer. El propio presidente de Patronato, Adrián Bruffal, fue claro al explicar que aún no existen artistas confirmados y que primero será necesario realizar las obras y obtener las habilitaciones correspondientes. Es un proyecto que recién comienza y cuyo éxito dependerá de una planificación seria y sostenida. Sin embargo, las grandes transformaciones suelen empezar así: con una decisión.

Ojalá esta iniciativa marque el inicio de una nueva etapa para Paraná. Porque la cultura no solo se disfruta; también desarrolla ciudades, genera trabajo, impulsa el turismo y mejora la calidad de vida. Y porque, después de tantos años de hacer las valijas para ir a ver un recital, quizás haya llegado el momento de que sean otros los que preparen el viaje para venir a vivir la música en Entre Ríos.

LEER MÁS: El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

cultura Ciudad Club Atlético Patronato Futuro
Noticias relacionadas
La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales.

La Escuela de Carnaval de Paraná lleva a Nogoyá un ciclo gratuito de formación para artistas locales

parana anuncio a los artistas premiados en una nueva edicion de los premios municipales de arte

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

el teatro 3 de febrero presento su programacion de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

de a.n.i.m.a.l. a raly barrionuevo: la agenda completa de tribus para esta semana

De A.N.I.M.A.L. a Raly Barrionuevo: la agenda completa de Tribus para esta semana

Ver comentarios

Lo último

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp

Ultimo Momento
Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Facundo Moyano denunciado y detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp

Usuarios reportan bloqueos masivos en WhatsApp

Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

Policiales
Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Concordia: incautaron mercadería valuada en más de $580 millones durante un operativo en la Ruta 14

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Ruta 130: tres heridos tras chocar una camioneta contra un puente

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Ovación
La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

La Selección Argentina de sóftbol confirmó el plantel para los Juegos Suramericanos 2026 en Paraná

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

Con el clásico en el horizonte, San Lorenzo cayó con Central Córdoba

Está muy abandonado: comenzó la recuperación del  Club Comunicaciones tras el desalojo

"Está muy abandonado": comenzó la recuperación del  Club Comunicaciones tras el desalojo

Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Huracán y Atlético Tucumán empataron por la tercera fecha del Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

Vélez venció a Independiente y es el único líder de la Zona A del Torneo Clausura

La provincia
Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Fuerte rechazo de los rectores de Entre Ríos al nuevo modelo de comedores escolares

Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

Obras para el hospital San Francisco de Asís, de Crespo: se presentaron 12 oferentes

Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

Becas Inaubepro: este es el cronograma de pagos

SMN emite nuevo alerta amarillo por tormentas intensas

SMN emite nuevo alerta amarillo por tormentas intensas

UNER: disertan sobre tecnología, saud y soberanía en la Facultad de Ingeniería

UNER: disertan sobre tecnología, saud y soberanía en la Facultad de Ingeniería

Dejanos tu comentario