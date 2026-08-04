Cuando la cultura también juega de local para impulsar la ciudad

Durante años, para miles de entrerrianos hubo una costumbre que parecía inevitable: cuando un artista anunciaba una gira, lo primero era mirar el mapa. Santa Fe, Rosario, Córdoba o Buenos Aires. Después aparecía la logística: sacar cuentas, conseguir transporte, encontrar dónde dormir y hacer que el viaje fuera posible.

Muchas veces, implicaba organizar un viaje, pagar combustible o pasajes, conseguir alojamiento, pedir un día de trabajo o resignarse porque el costo hacía imposible asistir. El espectáculo ocurría, pero siempre en otra ciudad.

Un cambio histórico

Por eso, la decisión del Club Atlético Patronato de comenzar a trabajar para convertir el estadio Presbítero Bartolomé Grella en un espacio apto para grandes recitales merece ser observada como algo más que una novedad institucional. Si el proyecto logra concretarse, puede representar un cambio cultural para Paraná y para toda la provincia.

Se trata de modificar una lógica histórica. Durante décadas, los grandes espectáculos pasaron de largo por la provincia. Los entrerrianos fuimos espectadores itinerantes, acostumbrados a viajar para acceder a propuestas culturales de gran escala. Que esa realidad pueda empezar a cambiar significa mucho más que tener un recital cerca de casa.

Un show moviliza una ciudad mucho antes de que se enciendan las luces del escenario. Hoteles que reciben turistas, bares y restaurantes que trabajan más, taxis y remises, estaciones de servicio, comercios, emprendedores, puestos gastronómicos, personal de seguridad, técnicos, productores, sonidistas y decenas de trabajadores que encuentran una oportunidad laboral alrededor de cada evento.

La cultura genera economía. Y muchas veces ese impacto queda invisibilizado detrás de la emoción de ver a un artista.

Paraná tiene capacidad hotelera, una oferta gastronómica consolidada y una ubicación estratégica. Está a pocos kilómetros de Santa Fe y relativamente cerca de otras ciudades de Entre Ríos y del litoral. Un recital de convocatoria nacional podría atraer público de distintos puntos de la región y convertir a la ciudad en un destino durante un fin de semana completo.

Cuando una ciudad entra en el circuito de las grandes giras, también comienza a ocupar un lugar distinto en el mapa cultural. Deja de ser solamente un lugar desde donde se viaja y pasa a ser un destino al que otros llegan. Esa transformación fortalece la identidad cultural, genera movimiento permanente y abre nuevas posibilidades para productores, artistas y organizaciones locales.

Pensar a futuro

Claro que todavía queda camino por recorrer. El propio presidente de Patronato, Adrián Bruffal, fue claro al explicar que aún no existen artistas confirmados y que primero será necesario realizar las obras y obtener las habilitaciones correspondientes. Es un proyecto que recién comienza y cuyo éxito dependerá de una planificación seria y sostenida. Sin embargo, las grandes transformaciones suelen empezar así: con una decisión.

Ojalá esta iniciativa marque el inicio de una nueva etapa para Paraná. Porque la cultura no solo se disfruta; también desarrolla ciudades, genera trabajo, impulsa el turismo y mejora la calidad de vida. Y porque, después de tantos años de hacer las valijas para ir a ver un recital, quizás haya llegado el momento de que sean otros los que preparen el viaje para venir a vivir la música en Entre Ríos.