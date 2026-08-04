La Feria del Libro Paraná Lee confirmó a sus autores invitados

Del 14 al 17 de agosto, la Sala Mayo será escenario de la 14° edición de la Feria del Libro Paraná Lee, que este año tendrá como eje "Eternidad–Umbrales–Pasión"

La 14° Feria del Libro Paraná Lee ya confirmó la participación de destacados escritores, periodistas, historiadores y divulgadores científicos que formarán parte de una nueva edición del encuentro cultural, que se realizará del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo . Bajo el lema "Eternidad–Umbrales–Pasión" , la propuesta volverá a reunir a lectores, editoriales y referentes del mundo de las letras en uno de los eventos culturales más importantes del Litoral.

Durante cuatro jornadas, el público podrá participar de conversatorios, mesas de debate, talleres y entrevistas, además de espacios de encuentro personalizados con los autores invitados. La feria reunirá a más de 100 editoriales de distintos puntos del país, contará con la presencia de una editorial internacional y tendrá a Santa Fe como ciudad invitada de honor. El viernes 14 de agosto estará especialmente dedicado a las escuelas.

Por la creciente, está cortado el paso de la balsa que une Paraná con Villa Urquiza

Entre las figuras más esperadas estará Martín Kohan, uno de los escritores argentinos contemporáneos más reconocidos. Ganador del Premio Herralde por Ciencias morales, también es doctor en Letras, docente universitario y autor de novelas como Dos veces junio, Bahía Blanca y La separación.

También participará Pedro Mairal, autor de La uruguaya, una de las novelas argentinas más exitosas de los últimos años y llevada al cine en 2023. Su obra ha sido traducida a más de catorce idiomas y lo posicionó como uno de los narradores más leídos de la literatura argentina actual.

El terror y la ficción tendrán un lugar destacado con la presencia de Luciano Lamberti, ganador del Premio Clarín 2023 por Para hechizar a un cazador, mientras que el público juvenil podrá encontrarse con Sergio Aguirre, autor de Los vecinos mueren en las novelas, obra convertida en un clásico de la literatura para adolescentes y adaptada al teatro.

La feria también contará con la participación de Josefina Licitra, periodista y cronista de amplia trayectoria, autora de libros como 38 Estrellas y Crac; del investigador y divulgador científico Diego Golombek; y de la historiadora Camila Perochena, distinguida recientemente con el Premio Leonard Reiser para Jóvenes Científicos por sus aportes a las ciencias sociales.

A ellos se sumarán Tomás Downey, Paula Galansky, Carmen M. Cáceres, Martín Sivak, Matías Aldaz, Luciano Wernicke y el actor, director y dramaturgo paranaense Mauricio Dayub, quien también integrará la programación de esta edición.

Con una agenda que combinará literatura, periodismo, historia, ciencia y artes escénicas, la Feria del Libro Paraná Lee volverá a consolidarse como un espacio de encuentro entre autores y lectores, promoviendo el intercambio de ideas y el acceso a una programación cultural de alcance nacional.