Impulsan una propuesta interactiva para conocer la biodiversidad regional

Paraná sumará una consola interactiva ambiental que busca acercar a vecinos, turistas y estudiantes a la riqueza natural de la zona

Paraná sumará en los próximos días una nueva herramienta de educación ambiental que busca acercar a vecinos, turistas y estudiantes a la riqueza natural de la región. Se trata de “Las aves cantan en el Islote Curupí”, una consola interactiva que permitirá conocer algunas de las especies de aves que habitan los humedales y montes del área, a través de imágenes, videos, descripciones y, principalmente, sus cantos.

La iniciativa forma parte del proyecto de puesta en valor del Islote Curupí y fue desarrollada por el ingeniero Gustavo Romero, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, a través del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (FEICAC); y la Asociación Ñangarecó Nderejhe, organización que trabaja en la conservación, educación ambiental y promoción del turismo sustentable en ese espacio natural.

El ingeniero Gustavo Romero es el autor del proyecto que promueve el uso de una consola interactiva para acercarse a la biodiversidad regional

En diálogo con UNO, Dante Gariboglio, integrante de la asociación, explicó que la propuesta nace de la necesidad de acercar la biodiversidad del islote a quienes lo visitan, teniendo en cuenta que muchas de las especies son difíciles de observar en una misma recorrida. “Las especies del Curupí no pueden verse todas juntas. Muchas son migratorias y otras tienen hábitos muy esquivos. Entonces, la consola permite conocerlas mediante imágenes, videos y sonidos, facilitando su reconocimiento cuando luego las personas recorran el lugar o las encuentren en otros espacios naturales”, señaló.

Proyecto innovador

La consola consiste en una pantalla táctil mediante la cual el público podrá navegar entre distintas fichas informativas de las aves seleccionadas. Cada especie cuenta con fotografías, videos, características principales y la reproducción de su canto, uno de los aspectos más destacados del proyecto.

Según contó Gustavo Romero, el autor del proyecto, esta idea comenzó a gestarse hace varios años, a partir de una experiencia que vivió durante un viaje por Europa. “En un museo de España vi un dispositivo que permitía conocer algunas aves. Uno apretaba un botón y aparecía la imagen junto con su canto, pero era un circuito para cada especie. A partir de esa idea, conversando con gente del laboratorio de Electrónica, propuse desarrollar una consola que pudiera contener muchas opciones en un solo equipo”, comentó a UNO.

Aquella primera experiencia fue evolucionando y Romero consideró que Paraná también necesitaba una propuesta de estas características para enriquecer su oferta vinculada a la naturaleza. “Pensé que podía incorporarse a la oferta turística del Islote Curupí. Hablé con Dante Gariboglio, le encantó la propuesta y desde el primer momento acompañó la iniciativa”, recordó.

Vanesa Erbes/ UNO

El desarrollo demandó alrededor de cinco meses de trabajo. Además del diseño completo de las pantallas y la programación del sistema, Romero convocó a fotógrafos, especialistas y aficionados al avistaje de aves para reunir imágenes, registros sonoros e información científica. “Me contacté con personas que fotografían aves y con quienes graban sus cantos. También trabajé con un ingeniero y docente apasionado por la ornitología, que me fue orientando sobre los nombres científicos y las características de cada especie. Descubrí que en nuestra región hay cerca de 500 especies, aunque era imposible incorporarlas a todas por la magnitud del trabajo”, explicó. En este marco, valoró la colaboración de Oscar Cattaneo y Raúl Spais; el asesoramiento de Gustavo Puente y Fabricio Lorenzini; entre otras personas que hicieron sus aportes para que el proyecto se materialice.

El proyecto fue concebido con un objetivo que trasciende la observación de aves. La consola busca aportar un nuevo atractivo turístico para quienes visitan el Islote Curupí, permitiendo realizar un “avistaje virtual” de especies propias de los humedales e incluso de aves migratorias que no siempre pueden verse en la zona.

Además, incorpora contenidos vinculados con el cuidado del ambiente, la importancia de los humedales y el trabajo que realizan distintas instituciones en defensa de la biodiversidad. “Quería que no fuera solamente una consola con pájaros, sino que también transmitiera mensajes sobre la conservación del ambiente y despertara el interés, especialmente de los jóvenes, por respetar y valorar la vida silvestre”, subrayó Romero.

Educación ambiental

Por su parte, Gariboglio valoró que la experiencia no se limite a identificar visualmente un ave, sino también aprender a reconocerla por el sonido que emite. “La idea es que cuando alguien escuche un canto en un árbol pueda decir: ‘Ese es un carpintero real’, ‘ese es un zorzal’ o ‘ese es un benteveo’. El canto es una herramienta fundamental para identificar aves en la naturaleza”.

Actualmente, la consola reúne información sobre 46 especies, aunque la región alberga más de 450 especies de aves, muchas de ellas presentes en los humedales y ambientes ribereños del Paraná.

Entre las aves incluidas aparecen especies muy conocidas como el benteveo, los zorzales, caranchos, garzas blancas, patos y pájaros carpinteros, junto a otras menos frecuentes y más difíciles de observar, como la garza mora o la garza bruja.

Aunque en esta primera etapa el contenido está dedicado exclusivamente a las aves, la plataforma fue diseñada para incorporar nuevos materiales en el futuro. Según explicó Gariboglio, el sistema permitirá sumar información sobre otras especies de fauna y flora propias del ecosistema isleño. “La consola puede adaptarse para mostrar peces, árboles, plantas o cualquier otro componente del ambiente del islote. Es una herramienta muy versátil que permitirá ampliar permanentemente los contenidos”, sostuvo.

Esta característica convierte a la propuesta en un recurso educativo de largo plazo, con posibilidades de actualización permanente.

La consola ya fue presentada en el hall de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) como una muestra abierta al público. Finalizada esa exhibición, comenzará una nueva etapa de implementación vinculada al proyecto del Islote Curupí. En una primera instancia estará instalada en un espacio ubicado sobre la costa, mientras se avanza en el desarrollo del futuro Centro de Interpretación Ambiental proyectado para el Islote.

Ese edificio, concebido bajo criterios de construcción sustentable, será el lugar definitivo donde funcionarán distintos dispositivos interactivos destinados a difundir la biodiversidad, la historia y la cultura vinculadas al río Paraná.

Mientras tanto, la consola también cumplirá una función itinerante. La Asociación Ñangarecó Nderejhe prevé trasladarla a escuelas, ferias, jornadas educativas y exposiciones ambientales para acercar el conocimiento del islote a diferentes públicos.

Mayor conciencia ambiental

La propuesta se integra al modelo de turismo sustentable que desde hace varios años impulsa la asociación en el Islote Curupí. Gariboglio remarcó que el objetivo principal no es solamente generar un atractivo turístico, sino promover una relación más responsable con el ambiente. “Lo que proponemos es un turismo ambiental, de bajo impacto, que permita conocer la naturaleza y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre su cuidado”, dijo al respecto.

En ese sentido, sostuvo que conocer las especies constituye el primer paso para valorarlas y protegerlas, y remarcó: “La belleza de las aves ya predispone a las personas al cuidado. Cuando uno conoce lo que tiene, entiende por qué es importante conservarlo”, concluyó.

La iniciativa no solo pretende facilitar el reconocimiento de las aves más representativas de la región, sino también fortalecer el vínculo de la comunidad con el río y los ambientes isleños, promoviendo una mirada basada en el conocimiento, la valoración y el cuidado del patrimonio natural.