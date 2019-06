"Lo que me duele lo transformo en algo humorístico"

Este viernes, a las 21, en el Centro de Convenciones del Hotel Maran Suite & Towers, de Paraná, vuelve a escena Más allá de la grieta, el nuevo espectáculo de Ricardo Leguízamo, que con música y humor desafía la crisis, la tristeza, la decepción, el miedo y sobre todo, la grieta.

“En Por humor a la camiseta, un disco que grabé hace casi 30 años atrás yo ya hablaba de esa grieta: ‘Yo soy de Racing, vos de Independiente, te rompo los dientes. Yo soy de Newell’s vos de Central, te los rompo igual. Yo soy peronista, vos sos radical; yo soy de Urquiza, vos sos de Rosas; vos sos machista, yo mariposas’. Siempre buscamos divisiones, no le damos bolilla a lo fundamental. Vos le preguntás a otro argentino sobre cuál es el principal problema que tenemos y te dice que la inflación, la falta de trabajo, el narcotráfico. Y en octavo o noveno lugar te menciona la educación y la cultura. Necesitamos un cambio cultural, por eso tenemos candidatos veleta y diputados sin formación”, señala el actor y humorista que con talento, ingenio e histrionismo supo abrirse camino en escenarios de Paraná y todo el país.

Acompañado por tres músicos y una actriz-cantante, Leguízamo invita al público a pensar una sociedad sin divisiones, donde se aúnen proyectos y se atreve a afirmar que todavía se puede cambiar lo que parece irreversible.

—La grieta es una palabra polémica. Algunos dicen que es un invento periodístico, otros que no existe y hay quienes afirman que siempre existió.

—Los argentinos estuvimos siempre marcados por la grieta. Justamente, este espectáculo se generó en el cumpleaños de uno de mis técnicos, al que siempre cargo porque me invita una vez al año a pesar de todo el trabajo que le doy. Había un montón de personas y me tocó ubicarme en la cocina con las personas más mayores, arriba de 70 años. Estaba el compadre que me lo señala al suegro y me dice ‘mirá, yo con este hace 50 años que somos amigos; eso sí, no hablamos de política, no discutimos de religión, no discutimos del aborto…’, al quinto ‘no discutimos de’ le digo ¿y entonces de qué mierda hablan?’ y se empezaron a reír todos. Y de ahí salió el tema de que los argentinos discutimos sobre todo sin tocar a fondo cada tema, nos peleamos por Facebook, por Twitter en 140 caracteres, ponemos fundamentos filosóficos y gastamos toda la energía sin poder canalizarla en algo común, sin poder mirar cómo salir todos juntos. La grieta me preocupa, duele, porque genera divisiones en un país que está cayendo al vacío, y desde hace años viene mal en justicia, mal en educación.

—¿Y por qué un espectáculo sobre la grieta?

—Lo que a mí me duele lo transformo en algo que me gusta, en algo humorístico. Es una forma de catarsis y hasta de militancia. El humor es mucho más sencillo para poder comunicarse, sobre todo cuando parte de la verdad. Estamos en épocas en que se discute hasta la verdad, pero la verdad es una, por más que traten de disfrazarla. Por ejemplo, si vos no hiciste el Estadio Único o el puente Paraná-Santa Fe, que debería haber empezado a construirse en octubre de 2018, es un hecho de verdad, por más que quieran disfrazarlo los fanáticos.

—¿Cómo es “Más allá de la grieta”?

—Este espectáculo tiene muchas horas de grabación en estudio; lo grabamos con Adrián Forni en Santa Fe Recording, donde los músicos grabaron dos temas de Piazzolla que usamos a la entrada y a la salida. De hecho, Piazzolla fue un músico que sufrió mucho la grieta, porque la sociedad lo cuestionaba, decían que su música no era tango. Hay un video donde Amelita Baltar canta por primera vez Balada para un loco y la gente le tiraba monedas y la abucheaba. Por eso se me ocurrió abrir y cerrar el espectáculo con Piazzolla, alguien que sufrió la grieta en carne propia. Pero, por supuesto, en el medio hay un canto de esperanza; el sistema intenta meternos a todos en una situación que pareciera imposible de superar, que lo que viene es más de lo mismo. Entonces yo muestro en cinco artículos a los que llamo la Ley Leguízamo, maneras humorísticas de empezar a cambiar, pero donde demuestro que no es tan difícil.

—En este espectáculo te acompañan músicos en vivo.

—Sí, me acompañan músicos en vivo que duplican lo grabado. Porque mi idea es sonar como una orquesta, y así lo hemos logrado. Cuento con el apoyo escénico de la cantante y actriz santafesina Luciana Tourné, Alejandro Sánchez en piano y bandoneón, Natalia Franco en violín acústico y eléctrico y Delfina Spais Breton en chelo y bajo.

—También es llamativo que hayas optado hacerlo fuera del Teatro.

–Es difícil conseguir fechas en el Teatro 3 de Febrero, y no es una obra para cualquier sala. Tiene mucha tecnología, pantalla LED, sonido de última generación, micrófonos vincheros. Recorrimos todas las salas de Paraná con Cristina (su esposa) y no conseguimos lo que buscábamos. Hablamos con la gente del Maran y ellos accedieron, nos dieron las fechas y esta ya sería la sexta función, las cinco anteriores fueron a sala llena. Esperemos que el público nos vuelva a acompañar.

Las entradas se pueden adquirir a toda hora en la recepción del Hotel Maran.

