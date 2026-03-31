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Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

El viernes 3 y sábado 4 de abril se realizará la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado. La propuesta comenzará a las 17 en el Monumento al Pescador

31 de marzo 2026 · 16:02hs
Llega la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

El viernes 3 y sábado 4 de abril se realizará en Paraná la 9° Fiesta de la Empanada de Pescado. La propuesta comenzará a las 17 en el Monumento al Pescador, en Puerto Sánchez, con entrada libre y gratuita.

Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

La actividad reúne gastronomía y espectáculos en uno de los espacios tradicionales de la ciudad. Durante las dos jornadas, el público podrá acceder a una variedad de preparaciones a base de pescado, con la empanada como protagonista, y acompañar la experiencia con música y danzas en vivo.

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El viernes 3 se presentarán Rama y Flor, Lucho Quiñones y el grupo de danzas folklóricas Alma de Río. En tanto, el sábado 4 será el turno de Tierra Nativa, Los Musiqueros Entrerrianos y la compañía folclórica litoraleña El Grito Sagrado.

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Fiesta de la Empanada de Pescado puerto sánchez pescado Monumento
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