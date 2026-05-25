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Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá una nueva función este domingo 31 de mayo en La Vieja Usina

25 de mayo 2026 · 11:27hs
Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá una nueva función este domingo 31 de mayo en La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras 861 de Paraná. La actividad comenzará a las 17 y será con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, la propuesta estará especialmente dirigida a las infancias y las familias, con la presentación de la obra escénica musical Canciones con el piso, del grupo Los Tinguiritas, de Concordia.

La Vieja Usina recibirá una función gratuita destinada a las infancias

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La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual que desarrolla actividades culturales en distintos puntos de la provincia. Los elencos y obras que integran el ciclo fueron seleccionados a través de una convocatoria abierta y federal.

La trama de Canciones con el piso transcurre en la hora del crepúsculo. Allí, Mar y Sol despiertan para comenzar un nuevo juego, atravesado por danzas, sonidos y transformaciones constantes. Entre personajes humanos, animales, bichos, viento y barcos, la obra construye historias que se vuelven canción y proponen un universo sensible para las primeras infancias.

La propuesta nació a partir de un trabajo de investigación y creación desarrollado por el grupo Los Tinguiritas, y combina recursos de la danza-teatro con canciones originales compuestas especialmente para la obra. El resultado es una puesta íntima y cercana, que busca generar una experiencia sensorial y poética para el público.

A lo largo de los años, Canciones con el piso participó en festivales de distintos puntos del país y Latinoamérica. Además, representó a Entre Ríos en la XXIX Fiesta Nacional del Teatro, realizada en Jujuy en 2014.

La obra tiene autoría de Marcos K. Gowda. El proceso creativo estuvo a cargo de Marcos Gowda y Adrián Andrada, mientras que las interpretaciones son de Diego Perichón y Marcos Gowda. La duración prevista de la función es de 50 minutos. El vestuario y la escenografía fueron realizados también por Adrián Andrada y Marcos Gowda.

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Un domingo de teatro La Vieja Usina entrada libre y gratuita
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