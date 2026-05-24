Este sábado se celebra el Día del Cine Nacional en Argentina

Hoy se conmemora al cine argentino en conmemoración del estreno de “La Revolución de Mayo” (1909) y para descatar el valor de los films nacionales.

El Día del Cine Nacional en Argentina se celebra cada 23 de mayo en conmemoración del estreno de “La Revolución de Mayo” (1909), considerada la primera película argumental del cine argentino. Dirigida por Mario Gallo, esta producción marcó el nacimiento de una industria que con el tiempo se convirtió en una de las más reconocidas de América Latina.

La fecha busca destacar el valor del cine como parte de la identidad cultural del país y homenajear a realizadores, actores y técnicos que construyeron la historia del séptimo arte argentino.

A lo largo de los años, el cine nacional ha producido películas que se volvieron verdaderos clásicos y obtuvieron reconocimiento internacional.

Películas argentinas reconocidas

Entre las más icónicas se encuentra “La historia oficial” (1985), dirigida por Luis Puenzo, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y abordó el tema de la última dictadura militar. También “Nueve reinas” (2000), de Fabián Bielinsky, considerada una de las mejores películas de suspenso del país.

Otro clásico fundamental es “El secreto de sus ojos” (2009), de Juan José Campanella, que también obtuvo el Oscar y se convirtió en un fenómeno mundial. A esto se suman títulos como “Esperando la carroza” (1985), una comedia que se volvió de culto en la cultura popular argentina, y “Crónica de una fuga” (2006), basada en hechos reales durante la dictadura.

El cine argentino también se destacó en festivales internacionales con producciones como “Relatos salvajes” (2014), de Damián Szifron, que combinó humor negro y crítica social, logrando una nominación al Oscar.