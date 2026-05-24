Pequeños Seres celebra su primer año con un homenaje a Spinetta

Integrada por músicos de Paraná, Colonia Avellaneda y Bovril, Pequeños Seres encontró en la música de Spinetta un espacio de encuentro

Hay obras que no envejecen. Canciones que siguen apareciendo en habitaciones adolescentes, guitarras prestadas, auriculares de colectivo y ensayos de sábado por la mañana. La música de Luis Alberto Spinetta pertenece a ese lugar. Más de una década después de su muerte, sus discos siguen despertando preguntas, admiración y una necesidad casi inevitable de volver a escucharlo. En Paraná, Pequeños Seres decidió transformar esa fascinación en un proyecto.

La banda celebrará su primer aniversario el viernes 29 de mayo a las 20.30 en el Auditorio “Prof. Walter Heinze” de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, ubicado en Italia 61. El recital formará parte del ciclo Escuela Abierta y tendrá entrada libre, con una contribución voluntaria destinada a la cooperadora de la institución.

Pescado Rabioso

Lejos de tratarse de un homenaje ocasional, el grupo construyó durante este año una propuesta centrada exclusivamente en recorrer distintas etapas de la obra spinetteana. Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Los Socios del Desierto forman parte de un repertorio que busca revisitar tanto las canciones más conocidas como otras piezas menos transitadas del enorme universo musical del Flaco.

El proyecto nació en Colonia Avellaneda a partir de un grupo de amigos atravesados por el rock nacional. Con el tiempo, la formación fue creciendo y sumando integrantes de Paraná y Bovril. Actualmente la integran Juan Solaro, Quimey Balbuena, Carlos La Barba, Román Baridon Benetti, Pablo Luque y Gabriel Portillo.

Aunque en los primeros ensayos aparecían canciones de distintas bandas argentinas, hubo una fecha que terminó de marcar el rumbo del grupo: el homenaje a Pescado Rabioso realizado el 31 de mayo de 2025. “Ahí sentimos que había algo especial. Nos dimos cuenta de que queríamos profundizar más en la música de Luis Alberto”, contó Solaro.

Desde entonces, Pequeños Seres empezó un trabajo minucioso sobre cada canción. Escuchar versiones originales, desarmar arreglos, estudiar acordes, buscar sonoridades y comprender las distintas capas musicales que atraviesan la obra de Spinetta se volvió parte de la rutina semanal del grupo.

“La idea es hacer un repertorio de lo que venimos trabajando alrededor del homenaje a Luis Alberto Spinetta. Tenemos canciones de todas las épocas: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade”, contaron en diálogo con UNO.

Detrás de esa decisión también aparece una búsqueda artística y generacional. Los integrantes tienen entre 18 y 22 años, edades que suelen asociarse con consumos musicales más inmediatos o atravesados por plataformas digitales. Sin embargo, encontraron en Spinetta una obra que todavía interpela. “La convocatoria de Luis Alberto sigue sorprendiendo para nosotros porque también es muy joven. Eso es importante, que se siga manteniendo vivo ese recuerdo”, señaló Solaro.

La vigencia de Spinetta parece resistir cualquier lógica de época. Para muchos músicos jóvenes, acercarse a su obra implica también entrar en contacto con otra forma de entender la música: menos apurada, más artesanal y ligada a la exploración artística.

Pequeños Seres FERNANDA RIVERO / UNO

Referente del rock

“Es cultura nacional. Un tesoro musical que tenemos en el país. Un referente desde el rock hasta el jazz, desde la música hasta la poesía”, definió Solaro. “Era una persona muy única en su manera de pensar y tenía una delicadeza muy especial para escribir”.

Quimey Balbuena agregó otra dimensión del aprendizaje: “Uno aprende muchísimo tocando Spinetta. Sus canciones tienen acordes complejos, arreglos muy trabajados. Es como una librería: hay poesía, interpretación, música. Todo junto”.

Esa dedicación también explica el crecimiento rápido que tuvo el grupo en apenas un año. Pequeños Seres participó en escenarios de Paraná, Colonia Avellaneda y Santa Fe, además de formar parte del Escenario Emergente de la Fiesta Nacional del Mate 2025 y del Festival por la Memoria realizado durante la marcha del 24 de marzo.

“Es sorprendente lo que logramos en tan poco tiempo. Un año es poco y ya pasamos por escenarios muy importantes”, reconoció Solaro. Detrás de cada presentación hay horas de ensayo y organización. Actualmente la banda se reúne todos los sábados en una sala de ensayo de la ciudad. Entre mates, facturas y cables, trabajan sobre un repertorio que exige precisión y escucha. “Tratamos de hacerlo lo más prolijo posible y tomarnos el grupo en serio. Como si fuera un trabajo, pero sin dejar de divertirnos”, explicó.

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Más allá del presente, Pequeños Seres también piensa en el futuro. Aunque hoy el foco está puesto en continuar profundizando el homenaje a Spinetta, los integrantes imaginan más adelante un camino de canciones propias.