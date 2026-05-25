Uno Entre Rios | Escenario | Ciro y Los Persas

El ritual volvió a sentirse fuerte en Santa Fe junto a Ciro y Los Persas

La noche del sábado dejó postales difíciles de olvidar en la Estación Belgrano de Santa Fe

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

25 de mayo 2026 · 11:18hs
El ritual volvió a sentirse fuerte en Santa Fe junto a Ciro y Los Persas

Gentileza Alejandra Raselli
El ritual volvió a sentirse fuerte en Santa Fe junto a Ciro y Los Persas

Gentileza Alejandra Raselli

La noche del sábado dejó postales difíciles de olvidar en la Estación Belgrano de Santa Fe. Miles de personas llegaron desde distintos puntos de la región para acompañar a Ciro y Los Persas en un recital que se extendió durante tres horas y mantuvo una intensidad constante, tanto arriba como abajo del escenario.

Tres horas de clásicos, emoción y pogo junto a Ciro en Santa Fe

un domingo de teatro propone una tarde para las infancias con musica, danza y juego en la vieja usina

Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

El Motoencuentro de La Toma Vieja volvió a demostrar su espíritu solidario

Desde temprano comenzaron a verse banderas, grupos de amigos, familias y fanáticos que viajaron desde Entre Ríos, Santa Fe y otras provincias para reencontrarse con canciones que forman parte de sus historias personales. Adentro, el público respondió desde el primer tema con una entrega que no bajó en toda la noche.

El show recorrió clásicos de Los Piojos, canciones emblemáticas de Ciro y Los Persas. Hubo pogo, abrazos, saltos y una multitud que cantó cada canción de memoria.

Andrés Ciro Martínez sostuvo durante toda la noche un vínculo cercano con quienes estaban frente al escenario. Bajó a saludar, caminó entre el público, cantó rodeado de fanáticos y se tomó momentos para hablar con la gente.

Ciro y los persas en santa fe (2)

Cercanía con el público

También nombró ciudades de Entre Ríos y Santa Fe, un gesto que despertó una ovación inmediata entre quienes habían viajado para verlo. Lejos de una puesta distante, el recital tuvo un tono cálido y directo. El cantante se mostró cómodo, sonriente y atento a lo que sucedía en cada rincón del predio.

Esa cercanía terminó de construir una noche atravesada por la emoción y la memoria. Uno de los aspectos más destacados de la noche fue la respuesta permanente del público. Durante las tres horas de recital, la energía no decayó. Cada canción fue acompañada por miles de voces, con un entusiasmo que atravesó generaciones.

Había quienes crecieron escuchando a Los Piojos y también jóvenes que heredaron esas canciones como parte de una tradición familiar o afectiva.

En distintos momentos del recital, la emoción ganó lugar entre la intensidad del pogo y el movimiento constante frente al escenario. Muchos fanáticos se abrazaron durante canciones emblemáticas, otros levantaron banderas o celulares para registrar instantes que esperaron durante años. El repertorio despertó recuerdos personales y convirtió al recital en una experiencia atravesada por la memoria.

Música y recuerdos

La banda mantuvo un sonido potente y profesional, de primera calidad, durante toda la presentación. Cada integrante encontró su espacio dentro de un show dinámico, que alternó momentos de explosión con otros más íntimos y sentidos. Al finalizar el recital, muchas de las personas que dejaban la Estación Belgrano coincidían en algo: la felicidad de haber podido escuchar en vivo canciones que marcaron distintas etapas de sus vidas. Algunos salían con lágrimas en los ojos, otros abrazados, todavía cantando fragmentos de los temas.

El recital se transformó así en mucho más que una sucesión de canciones: fue un espacio compartido entre generaciones unidas por la música y los recuerdos. “La voz de Ciro me acompañó toda la vida, ¿cómo no voy a estar acá? ¿Cómo no voy a traer a mi hijo? ¿Cómo no me voy a emocionar? Es uno de los pilares del rock nacional, un maestro. Y traje a mi hijo porque quiero inculcarle estos valores, la música, el encuentro, la sensación de pertenecer y disfrutar de un maestro musical”, dijo Mauro, quien viajó desde Chajarí para ver el show.

LEER MÁS: Pequeños Seres celebra su primer año con un homenaje a Spinetta

Ciro y Los Persas Santa Fe
Noticias relacionadas
Este sábado se celeba el Día del Cine Nacional en Argentina

Este sábado se celebra el Día del Cine Nacional en Argentina

pequenos seres celebra su primer ano con un homenaje a spinetta

Pequeños Seres celebra su primer año con un homenaje a Spinetta

Comenzaron los conciertos didácticos de orquestas con más de 350 gurises de Paraná, Oro Verde y Santa Anita

Comenzaron los conciertos didácticos de orquestas con más de 350 gurises de Paraná, Oro Verde y Santa Anita

charlando de modas llega al juanele con humor y musica en vivo

"Charlando de Modas" llega al Juanele con humor y música en vivo

Ver comentarios

Lo último

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

Paraná: convocaron a un  tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Paraná: convocaron a un  "tortafritazo" frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial no domine al ser humano

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial "no domine al ser humano"

Ultimo Momento
Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

Paraná: convocaron a un  tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Paraná: convocaron a un  "tortafritazo" frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial no domine al ser humano

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial "no domine al ser humano"

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

Policiales
Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

Ovación
Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Mi corazón va a estar siempre en Belgrano, dijo Zielinski

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

La provincia
Paraná: convocaron a un  tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Paraná: convocaron a un  "tortafritazo" frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

El campo en la balanza: retenciones, soja y el futuro que se siembra hoy

El campo en la balanza: retenciones, soja y el futuro que se siembra hoy

Paraná: concurrido desfile patrio por el 25 de Mayo

Paraná: concurrido desfile patrio por el 25 de Mayo

El gobernador Frigerio impulsa una cumbre por un nuevo consenso fiscal

El gobernador Frigerio impulsa una cumbre por un nuevo consenso fiscal

SMN: inicia semana con niebla y neblinas matinales

SMN: inicia semana con niebla y neblinas matinales

Dejanos tu comentario